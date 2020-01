Nul Noorse kinderen omgekomen bij verkeersongelukken

Oslo

Dat is voor het eerst, meldt NRK, de nationale omroep van Noorwegen. Vijftig jaar geleden kwamen er nog 101 kinderen om in het verkeer in Noorwegen. Sindsdien zette Noorwegen de weg omhoog in. De Noorse overheid heeft middels campagnes veel aandacht besteed aan hoe je kinderen veilig houdt in het verkeer. Zo worden er hoge eisen aan bijvoorbeeld het gebruik van kinderzitjes gesteld. Ook de relatief lage snelheden op de weg wordt als een van de redenen gegeven. Op de meeste snelwegen geldt een maximale snelheid van 90 of 100 kilometer per uur.

In Oslo kwam in 2019 één persoon om het leven bij een verkeersongeluk. De Noorse hoofdstad richtte de afgelopen jaren veel straten opnieuw in, om de stad zo fiets- en voetgangersvriendelijker te maken. Ter vergelijking: in Rotterdam, dat minder inwoners heeft dan Oslo, kwamen in 2018 elf mensen om het leven en in 2017 vijftien.

By simply removing one lane of parked cars on some streets #Oslo was able to make their city more pedestrian & bike friendly. Providing multimodal opportunities can reduce congestion & is better for the environment & quality of life. #multimodalcity #walkablecity #cities4climate pic.twitter.com/t0E8rXfRRj — Erin Riediger (@erinriediger) October 10, 2018

Toch gaat nog niet alles goed in het Scandinavische land. Ingrid Dahl Hovland, directeur van de ‘Noorse ANWB’: ‘Hoe goed we zijn in het beschermen van onze kinderen, zo slecht beschermen we onszelf.’ In 2019 kwamen 110 Noren om het leven in het verkeer. Een derde van deze slachtoffers droeg geen riem, aldus Hovland. Het totale aantal verkeersdoden lag ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.