Pekingse strijd tegen fijnstof werpt vruchten af

Peking

In de Chinese hoofdstad Peking is er in 2019 bijna een vijfde minder fijnstof gemeten dan het jaar daarvoor.

Dat bracht de stad vrijdag naar buiten. In Peking werd 42 microgram PM2.5 (een schadelijk fijnstof) per kubieke meter gemeten. In 2018 was dit nog 51 microgram. Een verbetering dus, maar Peking heeft nog een lange weg te gaan om de luchtverbetering naar een acceptabel niveau terug te brengen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert niet meer dan 10 microgram PM2.5 per kubieke meter. China hanteert een maximum van 35 microgram als acceptabele luchtkwaliteit. Vooral in de herfst en winters kampen Chinese steden met veel vervuiling.

Sinds 2014 strijdt China, met Peking voorop, tegen de eigen luchtvervuiling. Zo werden vervuilende industrieën deels verplaatst, deels gesloten. Ook werd de consumptie van fossiele brandstoffen als kool teruggebracht, zowel in de steden als omliggende gebieden. Dat beleid werpt zijn vruchten af. Vergeleken met 2013 wordt er volgens het Beijing Municipal Ecology and Environment Bureau ruim 50 procent minder fijnstof gemeten in Peking.