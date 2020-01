Steun voor Turkse actie in Libië

Het Turkse parlement heeft in meerderheid ingestemd met een eventueel militair ingrijpen in Libië.

De Turkse regering wilde toestemming om met militaire acties de regering in Tripoli van premier Fayez al-Sarraj te kunnen steunen. Al-Sarraj is vooral in strijd met krijgsheer Khalifa Haftar. Haftars troepen staan in buitenwijken van Tripoli.

Fayez al-Sarraj leidt de regering die internationaal wordt erkend. Zijn regeringsploeg werd in 2016 dankzij inspanningen van de Verenigde Naties gevormd. Haftar steunt een rivaliserende ploeg, het Libische Huis van Afgevaardigden. Dat bestuurslichaam belaagt het zwakke bewind van al-Sarraj vanuit het noordoosten van Libië.

Kort voor de stemming heeft de Turkse president Erdogan getelefoneerd met zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump. De twee leiders waren het eens dat diplomatie het belangrijkst is en dat ze daarin meer moeten samenwerken. Ze bespraken naast Libië ook andere crises, zoals die in Syrië en in Irak. <