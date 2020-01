Stap naar godsdienstvrijheid in Sudan

Voor het eerst in jaren mocht er weer openlijk Kerst worden gevierd en werd er een Mars voor Jezus gehouden.

Khartoem

De hoopvolle maar voorzichtige tekenen dat het in Sudan de goede kant op gaat wat godsdienstvrijheid betreft, hebben vorige week een sterke impuls gekregen. Evangelische bladen in de Verenigde Staten, die de afgelopen jaren veel aandacht hebben gegeven aan christenvervolging door het inmiddels verdreven bewind van Omar al-Bashir, meldden deze week een totaal andere situatie. ‘Sudan laat christenen weer een Mars voor Jezus houden’, kopte Christianity Today. Het meer conservatief-evangelicale Decision Magazine stelt zelfs dat ‘Sudan op weg is naar godsdienstvrijheid’. ‘Voor de eerste keer in acht jaar tijd mochten christenen in Sudan weer openlijk Kerst vieren, zonder angst voor strafmaatregelen van de overheid’, aldus Decision. Het nieuwsplatform Morning Star News, speciaal gericht op christenvervolging, schrijft dat ‘in schril contrast tot zijn voorganger, de nieuwe Sudanese minister van Godsdienstzaken de kerstdienst bijwoonde in een kerk die lange tijd is vervolgd’.

fysieke kwaad

De minister, Nasr al-Din Mufreh, was bovendien niet alleen. Hij kwam met verschillende regeringsmedewerkers naar de dienst in de Khartoem Bahri Evangelische kerk, die deel uitmaakt van de Sudanese Presbyteriaans-Evangelische Kerk (SPEC). Daarna bezocht hij volgens Morning Star News nog verschillende andere kerken.

Zelf was Mufreh voor hij minister werd, leider in de Al-Ansar-moskee in Rabak. In deze moskee braken een jaar geleden protesten uit tegen het regime van al-Bashir.

Onder het regime van al-Bashir werden in 2011 christelijke optochten rond Kerst verboden en gold Kerst ook niet als vrije dag. In de afgelopen jaren werd onder meer de Bahrikerk regelmatig lastiggevallen door de politie, die het kerkgebouw in beslag wilde nemen ten behoeve van islamitische investeerders. Het regime had eerder al de bouw van nieuwe kerken stilgelegd en verscheidene bestaande kerken gesloopt.

Na de kerstvieringen maakte Mufreh excuses voor de vervolging die de christenen in de tijd van al-Bashir hebben ondergaan, aldus de Arabische zender Al-Arabiya en Radio Dabanga.

‘Ik bied mijn verontschuldiging aan voor de onderdrukking en voor het kwaad dat u fysiek is aangedaan door de vernieling van uw gebedshuizen, de diefstal van uw bezittingen, de onrechtvaardige arrestaties en vervolging van uw dienaren en de inbeslagneming van kerkgebouwen’, zo citeerde Radio Dabanga de minister. De veranderingen zijn volgens Al-Arabya en Middle East Eye ook toegejuicht door prodemocratische activisten die de op de sharia gebaseerde wetgeving uit de tijd van al-Bashir willen vervangen door een seculiere staat.

Door de strikte sharia en de vervolging van christenen stond Sudan jarenlang als ‘land van bijzondere zorg’ op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van landen waar de godsdienstvrijheid ‘systematisch, voortdurend en vergaand wordt geschonden’. Eind december is Sudan verwijderd uit deze zwaarste categorie, waartoe ook landen als Noord-Korea, Eritrea, Iran en Saudi-Arabië behoren. Sudan valt nu in de lichtere categorie van landen met ‘bijzondere aandacht’.

Voor Sudan is deze erkenning van de vooruitgang die het land heeft gemaakt van groot belang, omdat het de weg vrijmaakt voor het opheffen van de vrij harde sancties tegen het land. Daardoor kan meer hulp naar het land komen, dat in zware economische problemen verkeert.

In november zei minister van Financiën Ibrahim al-Badawi dat Sudan vijf miljard dollar aan steun nodig heeft om een economische ineenstorting te voorkomen. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een eerste anderhalf miljard dollar aan financiële steun gegeven van een totaal van drie miljard die ze beloofd hebben. Maar democratische landen zijn tot nu toe minder ruim in hun steun. <