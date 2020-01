Jakarta

De overstromingen en aardverschuivingen ontstonden op nieuwjaarsdag, nadat het achttien uur lang had gestortregend. Volgens Anies Baswedan, gouverneur van Jakarta, viel er in de nacht van 31 december op 1 januari bijna 37 centimeter regen. Dat is ruim drie keer meer dan gemiddeld. De Ciliwung- en Cisadane-rivieren traden daardoor buiten hun oevers en grote delen van de stad kwamen onder water te staan.

Op sommige plaatsen stond het water drie meter hoog. Huizen en auto’s spoelden weg, gebouwen stortten in en veel inwoners probeerden zichzelf in veiligheid te brengen met rubberboten of autobanden.

Minstens 26 mensen kwamen om het leven. Een deel van hen werd door het water meegesleurd en verdronk. Sommigen kwamen om door onderkoeling of doordat ze onder stroom kwamen te staan. Een zestienjarige scholier stierf toen een elektriciteitspaal naast hem in het water belandde. Om meer elektrocuties te vermijden, is in veel districten de stroom afgesloten.

Ten minste 62.000 mensen zijn uit de stad geëvacueerd. Ook Umar Dani, inwoner van oost-Jakarta, werd ‘s nachts met zijn gezin gered, toen het water inmiddels zijn nek had bereikt. ‘Het is lang geleden dat we zulke overstromingen hebben meegemaakt’, vertelde de 52-jarige inwoner tegen persbureau Reuters. Hij voegde eraan toe dat het gezin ‘niet de kans had om spullen mee te nemen. Ik moet nu op straat leven.’

dijk

Volgens stadsgouverneur Baswedan zijn er 120.000 reddingswerkers ingezet om mensen te evacueren en mobiele waterpompen te installeren. De kans op nieuwe overstromingen blijft aanwezig. Tot 7 januari is er nog regen voorspeld. Het regenseizoen eindigt bovendien pas in april.

Overstromingen komen in Jakarta in deze periode van het jaar vaker voor. Bij noodweer in 2013, toen de stad eveneens grotendeels onder water kwam te staan, kwamen 47 mensen om. Volgens het Indonesische bureau voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica (BMKG) gaat het nu echter om de ergste regenval in 24 jaar. ‘Dit was geen gewone regen’, aldus BMKG in een verklaring.

Meteorologen schrijven de wateroverlast toe aan het moessonseizoen en de hoge hoeveelheid waterdamp in de lucht, die voor dikke wolkenpartijen boven het eiland Java zorgt. In de toekomst wordt de kans op overstromingen voor Jakarta, een stad die voor 40 procent onder zeeniveau ligt, mogelijk nog groter. Doordat veel inwoners grondwater oppompen, zinkt de stad en dreigen veel gebieden op termijn in zee te verdwijnen. Vorig jaar kondigde de Indonesische regering daarom aan dat in 2020 begonnen wordt met de bouw van een nieuwe hoofdstad op het eiland Borneo.

Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voordat de nieuwe hoofdstad bewoonbaar is. Tot die tijd wordt in Jakarta gewerkt aan een enorme dijk en een sluis, die de inwoners van de stad tegen wateroverlast moeten beschermen. <