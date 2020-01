‘Britse media schrijven negatiever over moslims’

Volgens de Britse ‘perswaakhond’ Ipso wordt er slechter over moslims bericht dan over ‘Joden of katholieken’.

Jeremy Corbyn, leider van de Britse Labour Party bezoekt de Finsbury Park Mosque in het centrum van Londen.

Dat zegt Alan Moses, voorzitter van Independent Press Standards Organisation (Ipso), tegen de Britse krant Financial Times. Hij wordt geciteerd door De Kanttekening, de opvolger van de kritische Turkse krant Zalman Today. Sir Alan George Moses (74) was tot 2014 een gezaghebbend rechter in het Verenigd Koninkrijk. Daarna leidde hij Ipso. Zijn kritiek klonk al uit de mond van de oud-voorzitter van de Conservatieve partij, Sayeeda Warsi. Zij zei volgens website Joop vorig jaar in het Lagerhuis dat kranten negatieve verhalen over moslims op hun voorpagina’s zetten om meer te verkopen.

Met name The Sun en de Daily Mail zouden zich regelmatig schuldig maken aan racistische berichtgeving. Behalve moslims zijn ook Roma en lhbti’ers regelmatig het doelwit van negatieve artikelen. In 2013 pleegde een transseksuele docent zelfdoding na een beledigend krantenartikel over hem. De observatie van Moses komt twee maanden voor de publicatie van een richtlijn van Ipso voor journalisten. Die maakt duidelijk hoe ze genuanceerd over moslims moeten schrijven. Tijdens een hoorzitting bleek onlangs dat de gedrukte media vol vooroordelen over moslims staan. Ipso zou daar als perswaakhond te weinig tegen doen. Ipso heeft zich deze kritiek aangetrokken en komt daarom met een richtlijn. Moses geeft aan dat er soms ook nepnieuws over moslims wordt verspreid.

Ipso werd in 2014 opgericht na een groot hackschandaal, waarbij journalisten van The News of the World inbraken op de voicemail van beroemdheden, politici, leden van de koninklijke familie, familieleden van omgekomen soldaten en de ouders van het vermoorde meisje Milly Dowler. Ipso is een organisatie die door journalisten zelf wordt onderhouden en gevoed. De organisatie kan rectificaties afdwingen. Het rechtse dagblad The Telegraph heeft de plannen reeds een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting genoemd. <