Bagdad

De Chaldeeuwse patriarch Louis Raphael Sako heeft opgeroepen tot het stichten van een christelijke politieke partij in Irak. De patriarch vindt dat christenen van allerlei pluimage hun krachten moeten bundelen, zodat ze sterker zijn en beter worden vertegenwoordigd. Dat meldt persbureau Asia News. Nu zijn Irakese christenen nog verdeeld over verschillende politieke partijen. Sako wil stappen zetten om onder meer migratie te verminderen, werkgelegenheid te creëren en onafhankelijke media te ontwikkelen. Sako is behalve patriarch in de Chaldeeuws-Katholieke Kerk, die behoort tot de oosters-katholieke kerken, ook kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk.