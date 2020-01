Vliegende auto op de grootste techbeurs

trends voor 2020

Op de CES worden door bedrijven als Amazon, Facebook, Google, Microsoft en Samsung talloze producten en diensten gepresenteerd die vaak het komende jaar beschikbaar komen voor consumenten. Bij Samsung zal onder andere naar de televisies worden gekeken - tv’s eisen ieder jaar weer veel aandacht op tijdens de CES. In 2019 werden de verbluffend scherpe (en peperdure, tegen de vierduizend euro) 8K-televisies geïntroduceerd. Vanwege de prijs, en de eveneens uitstekende kwaliteit van de goedkopere 4K-schermen, kreeg 8K nog nauwelijks voet aan de grond. In 2020 zal dit niet anders zijn. Een andere trend op de televisiemarkt die zich naar verwachting door zal zetten in 2020, is dat huishoudens steeds minder tv-schermen in huis hebben - maar de schermen die ze hebben worden steeds groter. 75 inch-schermen (een diagonaal van bijna twee meter) zijn razendpopulair. De Chinese merken HiSense en TCL, tot voor kort onbekende namen bij de meeste Westerse consumenten, blijken met hun goede, maar relatief betaalbare producten blijvertjes.

De grote thema’s op de CES zijn 5G (nog sneller mobiel internet), autonome vervoersmiddelen, privacy, technologie rond gezondheid en ‘slimme steden’, steden die gebruik maken van data en slimme informatietechnologie voor hun bestuur en beheer. Een al bestaand voorbeeld: sommige verkeerslichten voor fietsers in Rotterdam en Apeldoorn gaan eerder op groen bij regen.

de Nederlandse inbreng

Nederland is volop vertegenwoordigd tijdens de CES, die duurt tot en met 10 januari en naar verwachting 200.000 bezoekers uit de branche zal trekken. Vijftig start-ups, beginnende bedrijfjes, krijgen de kans om zichzelf aan de wereld te laten zien. Ze reizen mee in het kielzog van prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), die in hogere kringen de Nederlandse belangen zullen behartigen.

De vijftig bedrijven, die zich verzamelen in een Nederlands paviljoen, houden zich onder meer bezig met duurzaamheid, elektrisch vervoer en de stad van de toekomst. Een greep uit de deelnemers: het Delftse Nowi ontwikkelt sensoren die wifi-signalen, licht en beweging kunnen omzetten in energie. Zo hebben de sensoren geen batterij of stopcontact meer nodig. AirBliss+ uit Eindhoven maakt slimme luchtfilterende maskers voor mensen die last hebben van vervuilde lucht. Meatable, eveneens uit Delft, mag in Las Vegas hun kweekvlees laten zien. De Hydraloop uit Leeuwarden zuivert water dat door het doucheputje gaat of uit de wasmachine komt, zodat het meteen weer gebruikt kan worden. Een huishouden kan zijn waterverbruik daarmee bijna halveren, zegt het bedrijf.

Het Nijmeegse MindAffect heeft een programma gemaakt voor mensen met ALS, een dodelijke ziekte van zenuwcellen die spieren aansturen. Zij kunnen met het programma hun hersensignalen gebruiken om te communiceren, wanneer mond en handen daar niet meer toe in staat zijn.



epa

daar is ‘ie weer: de vliegende auto

Automerk Hyundai liet eind december al doorsijpelen dat het iets spectaculairs wil presenteren op de CES: een Personal Air Vehicle. Met andere woorden: een vliegende auto. De vliegende auto staat al decennia symbool voor ‘de toekomst’, maar reëel werd deze uitvinding nooit. Het Zuid-Koreaanse Hyundai wil echter een poging wagen. In oktober vorig jaar kondigde Hyundai al aan dat het een zogenaamde Urban Air Mobility-divisie op touw heeft gezet. Deze afdeling houdt zich bezig met ‘persoonlijk vervoer door de lucht’.

Dat Hyundai de Urban Air Mobility-afdeling serieus neemt, blijkt uit de aanstelling van Jaiwon Shin als hoofd van de divisie. Shin is een engineer met meer dan dertig jaar ervaring bij de Amerikaanse ruimtevaarders van NASA. Bij zijn aanstelling zei Shin te verwachten dat de ‘stedelijke luchtvaart’, waarin kleine helikopterachtige auto’s de dienst gaan uitmaken, de komende twintig jaar een marktwaarde gaat hebben van anderhalf biljoen euro. Hyundai zegt dat ‘individueel’ luchtverkeer een steeds grotere rol gaat spelen in de mobiliteit.

Of en wanneer de Personal Air Vehicle daadwerkelijk wordt geïntroduceerd, is nog niet bekend.

Apple is terug, na 27 jaar

Voor het eerst in 27 jaar is de Amerikaanse techgrootmacht Apple weer aanwezig op CES. Waar de ‘concullega’s’ van Microsoft en Samsung graag gebruik maken van de beurs om hun nieuwe producten of technologische foefjes aan de wereld te tonen, houdt Apple liever zelf de regie over de release van, bijvoorbeeld, een nieuwe iPhone. Apple is dan ook niet op de beurs om een nieuw product te tonen. In plaats daarvan komt het simpelweg meepraten, over een geliefd onderwerp van Apple: privacy.

Apple noemt privacy een ‘fundamenteel mensenrecht’ en ‘een van onze kernwaarden’. Apple zet zich daarbij vaak af tegen Google en Facebook. ‘Consumenten moeten niet langer pikken dat bedrijven gebruikersprofielen verzamelen, combineren en verkopen,’ zei Apple-topman Tim Cook begin vorig jaar. Apple verzamelt inderdaad veel minder data dan Google, maar leed dit jaar wel gezichtsverlies door meerdere, gevoelige incidenten rond privacy; zo bleek onder andere dat Apple-medewerkers konden meeluisteren met opnames van spraakassistent Siri.

Saillant: tijdens CES zal Apple het gesprek over privacy aangaan met onder andere Facebook, op dit vlak dus niet bepaald de beste vrienden.