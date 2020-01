Assyrische christenen klem in gevaarlijk eindspel van de oorlog

Tel Tamr

Achter de kerk van zijn geboortedorp is het front. Op de plaats waar hij als jongeman voor het eerst werd ingezworen als priester, zoals zijn vader voor hem, wijzen christelijke militiestrijders naar een witte vlek op een heuvel in het noorden: de meest vooruitgeschoven Turkse legerpost.

Als priester in het Syrië van nu past het Bachus Ishaya (66) niet om iets te zeggen over oorlog en politiek. Hij kan alleen over de Bijbel praten, het boek waar alles in staat. ‘We kunnen niet een beetje buiten het boek gaan en over politiek praten. Dat is gevaarlijk.’

Het hek van de kerk zit op slot. Bijna alle inwoners zijn gevlucht. Turkse voertuigen zijn te zien op de weg die de dorpen verbindt op de noordoever van de rivier, de levenslijn voor de christelijke gemeenschap. Het dorp is alleen nog bereikbaar via een geïmproviseerd karrenspoor. Een gevaarlijk pad, ook al is er een wankel bestand met Turkije. De strijders zijn er zeker van: op de kale akkers ligt een drone-aanval op de loer.

opkrabbelen

Met zicht op de frontlijn legt een militiecommandant in wereldlijke bewoordingen uit hoe het zit. Dit dorp is gesticht door Assyriërs, een van de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld, met een eigen taal, een variant van het neo-Aramees, dat volgens de overlevering zijn wortels heeft in de tijd van Jezus. Rond 1915 moesten deze christenen vluchten voor de Ottomaanse genocide. Nu, ruim een eeuw later, zijn de Turken terug. ‘Ze komen om de klus af te maken.’

De Assyrische gemeenschap aan de oevers van de Khaboer-rivier krabbelde net weer een beetje op, nadat terreurbeweging ISIS hier in 2015 een inval had gedaan. Hun tragiek zit vervat in het levensverhaal van priester Bachus Ishaya, geboren in Tel Tawil, het dorp waar je nu in de eerste Turkse observatiepost kijkt. Tegenwoordig is hij priester van de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Tel Tamr, de grootste nederzetting in de christelijke enclave, die op het hoogtepunt bestond uit tientallen dorpen. Van de vijfhonderd families die hier waren toen hij in 1982 in Tel Tamr begon, zijn er nu nog, schat hij, 35 over. ‘Ik schaam me dit te vertellen.’



Priester Bachus Ishaya (r): ‘We kunnen niet over politiek praten.’ - Vincent Haiges

Jonge militiestrijders met zilveren kruizen om hun nek zijn gelegerd vlak bij de kerk. Ze groeiden op met de verhalen van hun familie over de verschrikkingen van de Turkse genocide. ‘Mijn overgrootvaders van beide kanten zijn vermoord. Die verhalen zijn zo triest en nu dreigt alles zich te herhalen’, zegt Aram Hanno, opgeleid als leraar Engels.

Hij heeft nooit voor de klas gestaan. Toen hij afstudeerde, begon ISIS christenen uit te moorden en sloot hij zich aan bij een christelijke militie onder Koerdisch gezag. Hij vocht ‘in het belang van de hele wereld’ tegen ISIS. Net toen de oorlog voorbij leek, lieten de Amerikanen de Koerden vallen, en daarmee ook de christenen die meevochten. Nu staat Hanno aan het front met de Turken. ‘Onze historische vijand.’

In de nadagen van het Ottomaanse Rijk werden ruim 275.000 Assyriërs vermoord op het grondgebied van wat nu Turkije is. De overlevenden vluchtten naar Irak. Een smeekbede om internationale bescherming bleek tevergeefs. De tweede massaslachting, ditmaal door het Iraakse leger, volgde in 1933. Zoals dat gaat met vluchtelingen: de overgebleven Assyriërs bleken nergens welkom.

De Assyriërs streken uiteindelijk neer in Syrië, aan de oevers van de Khaboer-rivier. Als Bachus Ishaya hier opgroeit, gloort er weer toekomst. Hutten en kerken van modder maken plaats voor stenen optrekjes. De Assyrische dorpen, gegroepeerd rondom Tel Tamr (‘Heuvel van Dadels’), liggen strategisch tussen Turkije en het Syrische achterland. Met de aanleg van snelweg M4, die Aleppo verbindt met Mosul in Irak, groeide Tel Tamr uit tot welvarend handelsknooppunt.

Snelweg M4 is de militaire hoofdprijs. Deze weg is als enige in Noordoost-Syrië begaanbaar voor zware legertransporten. Tel Tamr, pal aan de snelweg, is het decor van een gevaarlijk eindspel in de Syrische oorlog. Terwijl de Franse president Macron vanwege de Turkse inval onlangs waarschuwde dat de NAVO ‘hersendood’ is, trekken alle internationale en lokale spelers in Syrië in een chaotische stoet over de M4. Niemand wil de controle over deze cruciale verbindingsroute opgeven. Over de M4 rijden dus de Amerikanen, terug in Syrië om ‘de olie’ te beschermen. De Russen, zelfbenoemde bemiddelaars in het conflict met Turkije. Turkse milities, die de snelweg willen innemen. De Koerden, die de afgelopen jaren de dienst uitmaakten in Noordoost-Syrië, maar hun macht nu zien afbrokkelen. Tot slot rijdt over de M4 ook het Syrische leger van president Bashar al-Assad, terug in de grensstreek dankzij een deal met het Koerdische bestuur.



Een bijbel van de Assyrische christenen in het Aramees. - Vincent Haiges

alles vergeten

Bij de bakkerij tegenover de Onze Lieve Vrouwe-kerk veren klanten op van het gerucht dat ‘de Russen’ die ochtend zullen patrouilleren. Maar de Russen komen niet. De bakkerij sluit al om elf uur. Een tienermeisje met een hoofddoek dat nog brood wilde kopen, laat zich verbaasd wegsturen.

‘We willen gauw naar huis en dan drinken – arak en bier’, zegt een klant die zich omschrijft als ‘de sjeik’. Hij wil zijn naam niet noemen uit angst voor represailles door de volgende machthebber, wie dat ook zal zijn. ‘Ik drink om alles te vergeten.’

Wat wil hij vergeten? De inval van ISIS in de dorpen in het rivierdal, in februari 2015. De terreurbeweging gijzelde honderden bewoners: mannen, vrouwen en kinderen. ‘We kenden ze allemaal.’ Van Turken kun je zoiets ook verwachten, meent hij. De filmpjes die door Turkije gesteunde strijders op sociale media plaatsen, stellen hem niet gerust. ‘Ze zouden komen plunderen en moorden.’

‘Ik drink door tot twaalf uur ’s nachts’, zegt de sjeik.

‘De problemen leiden ertoe dat we wel moeten drinken’, zegt de eigenaar van de bakkerij, die zich Abu George (‘Vader van George’) noemt. Zijn vrouw is naar Zweden gevlucht. Zelf kan hij daar niet aarden. ‘Je hebt daar geen zon en geen vrijheid. Vrijheid om zomaar bij mensen op bezoek te gaan. Je moet dat in Zweden van tevoren afspreken. Dat is voor mij geen vrijheid.’

Priester Ishaya heeft zijn handen vol aan families die wel willen vertrekken. Papieren moeten ze hebben. Geboortebewijs. Doopakte. Daar moeten stempels op. En ja, dan moet hij ze laten gaan, naar Europa, de Verenigde Staten of zelfs Australië. ‘Het is als een vader die zijn zonen kwijtraakt. Het is moeilijk. Maar ik kan ze niet tegenhouden.’

Zelf bezit Ishaya de ultieme toegangspas tot het vrije Westen: een Amerikaanse green card, verkregen via familie in Chicago, waar de Assyrische gemeenschap allang groter is dan bij de Khaboer-rivier. Maar hij gebruikt ’m niet. Dat deed hij ook niet toen ISIS aan de rand van Tel Tamr stond en een aanslag pleegde op de Onze Lieve Vrouwe-kerk - je ziet de schade nog. ‘Een herder kan zijn schapen niet verlaten.’ Hij is even stil. ‘Er moet ook iemand zijn om de doden te begraven.’

De riviervallei is vol etnische spanningen. Als kind kende Ishaya de Arabieren alleen ‘als schaapherders’. Pas als tiener ontmoette hij voor het eerst Koerden. ‘Die mensen waren zo bijzonder, vonden wij!’ In Tel Tamr wonen tegenwoordig veel meer moslims – Koerden en Arabieren – dan christenen. Niet ver van de Onze Lieve Vrouwe-kerk staat een moskee. Veel christelijke dorpen zijn verlaten. Anderen hebben al decennia gezelschap van een Arabisch tweelingdorp.

patiënten van vroeger

In het veldhospitaal van Tel Tamr wijst een arts – na een verhandeling over slachtoffers van Turkse drone-aanvallen: ledematen eraf, soms het hoofd eraf, torso’s ‘als gegrilde kip, bruin en opgezwollen’ – uit het raam. Aan de overkant van de rivier ligt zo’n Arabisch dorp. ‘Mijn patiënten van vroeger. Ik volg ze op sociale media. Eerst waren ze met het Vrije Syrische Leger. Toen met ISIS. Nu vecht eentje met de Turken.’ Het kan kloppen. Zo onbegrijpelijk is de oorlog in Syrië: de Turken aan de andere kant van het front, dat zijn vaak helemaal geen Turken. Het zijn Syriërs, meestal soennitische Arabieren.

Onder Turks commando vechten ze op eigen bodem. Sommigen zaten in 2011 in het verzet tegen president Bashar al-Assad. Nu zijn ze beroofd van hun huis en idealen, enkelen gebrandmerkt door een verleden bij ISIS. De Turkse president Erdogan spiegelt ze weer een toekomst voor: een nieuw leven opbouwen in Syrië, op zelf veroverd land. Maar onduidelijk is waar de Koerdische en christelijke bewoners in dat geval naartoe moeten.

‘Het zijn geen Turken, het zijn bijthonden’, zegt de zestigjarige Zeiyye Isaac, een van de laatste zes bewoners van het dorp Tel Jumaa, een halte op de route van Russische patrouilles. Zoals elke middag begeeft hij zich naar de kerk, samen met de vijf andere bewoners. De kerkklok is verroest. Het luiden van de klok, in de vroege schemering op de rivieroever, geeft een vals, angstaanjagend geluid. De waakhond begint te janken. Hij heeft, zo zegt men, een trauma overgehouden aan Turkse mortierbeschietingen.

Kun je als christelijke vrouw trouwen met een Arabier? ‘Nee, nee’, giechelt Hanna Khana Warda (69) na de dienst. ‘Als je trouwt met een Arabier, dan trouwt hij daarna met een tweede, en dan met een derde vrouw. Dat willen wij niet. De Koerden zijn beter. Die trouwen maar één vrouw, en ze zijn trouw. Ze willen wel dat we ons tot de islam bekeren. Dat willen wij ook niet.’

Het Koerdische bestuur lijkt Tel Jumaa te hebben verlaten. Het leger van president Assad heeft het dorp overgenomen. Op verschillende plekken wappert de vlag van de Syrische regering. Een regeringssoldaat houdt zicht op het Mariabeeldje in het centrum. Van oudsher onderhoudt de Assyrische kerk nauwe banden met het regime van Assad. Zijn verdeel-en-heerspolitiek pakt niet ongunstig uit voor de christenen. Met de Turken in aantocht, wordt het regeringsleger warm onthaald. ‘Iedereen die ons wil beschermen, is welkom’, zegt Zeiyye Isaac.

gezamenlijke vijand

Politieke verschillen verdwijnen bij een gezamenlijke vijand. ‘We zijn hier allen broers’, zegt Addai Rabo, een militiestrijder met een zilveren kruis om zijn nek. ‘We zijn één.’ Zijn militie, de Assyrische Militaire Raad, was jarenlang tégen Assad, en werkt samen met de Koerden en Amerikanen. Nu zijn Syrische regeringstroepen hun buren. Priester Ishaya zal nooit over politiek praten. Hij houdt zijn gemeenschap Psalm 127 voor. ‘Als de Heer de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt de wachter.’ <