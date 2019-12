Oud-topman Nissan ontsnapt uit Japan en gevlucht naar Libanon

Carlos Ghosn, ex-topman van autobedrijven Nissan en Renault die in Japan wordt berecht voor miljoenenfraude, is opgedoken op een luchthaven in Libanon.

Vorig jaar november werd Ghosn, die een Libanees paspoort heeft, opgepakt in Japan waarna hij maandenlang vastzat. In april werd hij vrijgelaten, waarna hij huisarrest kreeg. Ook zou hij zijn paspoort hebben moeten inleveren. Hoe de man het land toch heeft kunnen verlaten is niet duidelijk. In een schriftelijke verklaring laat de oud-topman weten Japan niet wegens de rechtsgang te zijn onvlucht. ‘Ik ben alleen ontsnapt aan onrecht en politieke vervolging.’ De oud-topman vindt dat hij als gijzelaar werd gehouden ‘in het valse Japanse rechtssysteem’.

Ghosn zou zich via een dochterbedrijf van Nissan miljoenen hebben toegeëigend. De eerste zitting is in april, maar volgens persbureau Reuters is het onwaarschijnlijk dat Ghosn moet terugkeren om daarbij aanwezig te zijn. Tussen Libanon en Japan bestaat geen uitleveringsverdrag.

Vanaf 1999 was Ghosn topman van Nissan en sinds 2005 van Renault. Volgens persbureau AP heeft de in Beiroet opgegroeide Ghosn een heldenstatus onder veel Libanezen, vanwege zijn carrière. <