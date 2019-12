Putins dankjewel aan Trump

Dankzij informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten is een aanslag in Sint-Petersburg voorkomen. Het zorgt voor een bruikbare dankbaarheid bij Putin.

In Moskou waren maandag extra veiligheidstroepen op de been in reactie op de dreiging van een aanslag in Sint Petersburg. ( beeld afp / Dimitar Dilkoff)

Moskou - Washington

Een ongebruikelijk telefoongesprek in het Witte Huis, zondag. De Russische president Vladimir Putin was aan de lijn om zijn Amerikaanse collega Donald Trump te bedanken voor de hulp bij het voorkomen van een zware aanslag in Sint-Petersburg. In het gespreksverslag van het Kremlin staan verder weinig details. Het Witte Huis meldt helemaal niets. Maar de Russische federale veiligheidsdienst FSB (opvolger van de KGB) verklaarde maandag dat ‘op basis van informatie van onze Amerikaanse partners, op 27 december twee Russische burgers zijn vastgenomen die voornemens waren terreuraanslagen te plegen tijdens de nieuwjaarsvieringen in Sint-Petersburg’.

Bij de arrestatie werden ook bewijsstukken gevonden die bevestigden dat de twee bezig waren met het voorbereiden van aanslagen. Ze hebben inmiddels bekend, aldus de FSB in een uitleg.

Het is inmiddels de tweede keer dat Putin met een dergelijk bedankje naar Trump belde. De vorige keer was op 17 december 2017, toen op basis van informatie van de CIA de Russische geheime diensten een extremistische cel wisten op te rollen die een aanslag wilde plegen op de Kazanskykathedraal in Sint-Petersburg. Putin was toen zo blij met de waarschuwing, dat hij Trump speciaal vroeg de directeur van de CIA (Mike Pompeo, de huidige minister van Buitenlandse Zaken) ervoor te bedanken.

Sint-Petersburg heeft voor Putin een bijzondere, persoonlijke betekenis. Hij is geboren en opgegroeid in deze stad, toen nog Leningrad. Later, na de ineenstorting van de DDR, waar Putin als KGB-officier was gestationeerd, vond hij er een stabiele plek als rechterhand van burgemeester Anatoly Sobchak. In april 2017, terwijl Putin een bezoek aan Sint-Petersburg bracht, vond er een zware aanslag plaats in de metro, met 14 doden en tientallen gewonden tot gevolg.

van belang

Tijdens het telefoontje van afgelopen zondag spraken Putin en Trump ook nog over wat andere zaken die ‘voor beiden van belang zijn’, aldus het Kremlin. Dat zijn er op dit moment nogal wat. Zo probeert Rusland volgens The Moscow Times samen met China de sancties tegen Noord-Korea te verzachten. Dat terwijl Kim Jong-un juist dreigt met ‘een hardere veiligheidspolitiek’ als Washington niet voldoet aan het door Kim gestelde ultimatum uiterlijk 31 december de sancties op te heffen. De verwachting is dat Kim in zijn nieuwjaarsrede nieuwe wapenproeven zal aankondigen.

Daarnaast is er ook Russische onrust over het aflopen van het New START-akkoord over de grote strategische kernwapens. Al enkele keren heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov aangegeven dat Rusland daarover wil praten. Ook de nieuwe hypersone Russische Avangard-raket en de zware Sarmat-raket kunnen volgens Lavrov daaronder vallen.

De waardering van Moskou voor de hulp in de strijd tegen het terrorisme lijkt daarbij een opening te bieden. Ten slotte volgde maandag ook nog een uitnodiging van Putin aan Trump om aanwezig te zijn bij de 75e herdenking van de Bevrijdingsdag na de Grote Patriottische Oorlog, zoals Rusland de Tweede Wereldoorlog tegenwoordig noemt. Putin herinnerde Trump er daarbij aan dat ‘Rusland en de VS historisch gezien verantwoordelijk waren voor het verzekeren van de veiligheid en stabiliteit in de wereld’.

Dat Putin zo meteen aanspraak maakt op een gelijkwaardige positie met de VS, is duidelijk. Maar dankbaarheid voor levensreddende informatie ‘van onze Amerikaanse partners’ en gedeelde verantwoordelijkheid zijn prima te gebruiken om het vastgelopen overleg te hervatten.