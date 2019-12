De afgelopen tien jaar waren voor kinderen een ‘dodelijk decennium’

Het afgelopen decennium was extreem gevaarlijk voor kinderen in oorlogssituaties. En de situatie verslechtert: in 2018 waren er drie keer zoveel ernstige schendingen van de kinderrechten als in 2010.

Gevluchte Syrische kinderen in Gaziantep, Turkije. Veel van hen kunnen niet naar school. ( beeld Cigdem Yuksel)

New York

Dat meldt Unicef maandag. In totaal gaat het om 170.000 zware schendingen. Dat komt neer op gemiddeld 45 schendingen per dag. Vooral in Jemen, Afghanistan en Syrië liepen kinderen gevaar.

Ook het aantal landen waar kinderen gevaar lopen is op het hoogste niveau sinds 1989. In dat jaar werd de Conventie voor de Rechten van het Kind aangenomen.

In 2018 waren er 24.000 ernstige schendingen, waaronder moorden, verminkingen, seksueel geweld, ontvoeringen, het ontzeggen van humanitaire steun, kindsoldaten en aanvallen op scholen en ziekenhuizen.

‘Conflicten overal in de wereld duren langer, veroorzaken meer bloedvergieten en kosten meer jonge levens’, vertelt Henrietta Fore, directeur van Unicef. ‘Aanvallen op kinderen gaan onverminderd door, omdat strijdende partijen een van de basisregels van oorlogsvoering aan hun laars lappen: de bescherming van kinderen.’

Vorig jaar betrof de helft van de schendingen moord of verminking. Als voornaamste oorzaak voor deze zware schendingen wijst Unicef op wijdverbreide luchtaanvallen en het gebruik van explosieve wapens als landmijnen, mortieren, raketaanvallen, clusterbommen en artilleriebeschietingen.

Dit jaar ligt het aantal aanvallen minstens even hoog als in 2018, denkt Unicef. De precieze cijfers zijn nog niet bekend. Voor elke maand van het afgelopen jaar noemt het orgaan van de Verenigde Naties een voorbeeld.

Zo stierven begin deze maand vijf kinderen (en tientallen anderen) bij een aanslag op een kerk in Burkina Faso. In februari waren er gewelddadige aanvallen op centra in de Democratische Republiek Congo waar kinderen tegen ebola worden behandeld.

Syrië komt vaak voor in de lijst van Unicef. In januari stierven daar minstens 32 kinderen, van huis en haard verdreven, vanwege de strenge winter. In augustus stierven nog eens 16 kinderen bij luchtaanvallen.

Jemen is eveneens zeer gevaarlijk voor kinderen, meldt Unicef. In hoofdstad Sana’a kwamen 14 kinderen om en raakten 16 kinderen zwaargewond bij aanvallen op twee scholen. In totaal twee miljoen kinderen kunnen in dit land niet naar school.

Unicef noemt ook andere conflictgebieden. Een half miljoen kinderen in Oekraïne zijn getroffen door de burgeroorlog in dat land. Hier vonden 36 aanvallen op scholen plaats. En in Myanmar zijn kinderen vermoord en gewond geraakt die behoren tot de vervolgde Rohingya-minderheid.

Unicef roept alle strijdende partijen op zich te houden aan de internationale afspraken over kinderrechten in oorlogssituaties. <