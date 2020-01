Donald Trump, ‘ze zullen hem nog gaan missen’

Vier boeken werpen nieuw licht op de stand van zaken in Amerika. En ‘eindelijk is er het verhaal van Donald Trump zelf’. Dat maakt niet minder ongerust.

De Amerikaanse president heeft het altijd over ‘fake news’, ‘bad media’ en zijn behoefte aan ‘true facts’, die de journalisten verzwijgen. Trump heeft in zoverre gelijk dat de meeste boeken over hem en de ‘kwaliteitsmedia’ het beeld neerzetten van de president als chaotische ijdeltuit, die onvoorbereid en niet geïnformeerd de meest vergaande besluiten neemt.

Maar ja, Donald Trump zit er nu al drie jaar, de wereld is niet vergaan en hij heeft riant zicht op zijn herverkiezing in november dit jaar. Dus is het niet vreemd dat er nu een boek is dat hem op maat bedient. Binnen het Witte Huis is geschreven door Doug Wead. Hij volgde de familie Trump en bewoog zich vrij in het Witte Huis. Hij sprak vaak en veel met hem, de kinderen Donald jr., Eric en Lara, Ivanka en schoonzoon Jared Kushner en stafchef Mick Mulvaney.

tegenstrijdig

Volgens Wead spraken al die mensen ‘on the record en volkomen openhartig’ met hem. Dat lijkt tegenstrijdig, maar juist bij Trump hoeft dit niet zo te zijn. De president geworden magnaat zegt net zoals in het verleden gewoon wat hij wil. Bovendien, stelt Wead, de wanorde in het Witte Huis is schijn. Het is een truc, een maskerade van iemand die altijd profiteert van de door hemzelf geschapen chaos.

Wead vindt dat Trump ook echt wat heeft bereikt, hij heeft niet simpelweg geluk, zoals veel serieuze, moegestreden media betogen. Aanhoudend economische groei, zeven miljoen banen erbij (net zoveel inwoners als Weads geboortestaat Indiana heeft), ISIS verslagen, Kim Jong-un te vriend, China terug in het hok, dat is geen mazzel hebben, dat heet beleid.

Natuurlijk kan ook Wead niet heen om de lopende afzettingsprocedure tegen Trump. En misschien lukt die ook wel. Maar dan niet vanwege de Russische inmenging of het belletje met de Oekraïense president, want dat kwam pas erna, stelt Wead. Vooral in het buitenland had Trump succes, vindt hij. Toen hij kennismaakte met Obama, vroeg hij of hij contact had met Kim in Noord-Korea. ‘Nee, dat is een dictator’, zei Obama. ‘Heb je hem gebeld dan?’, vroeg Trump. En dat is wat ie deed.

dominees

Wead is 73, schreef boeken over zes presidenten, hun ouders en kinderen en genoot protestantse opleidingen. Zijn eerste boeken waren nogal fel gericht tegen rooms-katholieken, mede omdat hij de combinatie Democraten-Kennedy verafschuwt. Hij was erg close met vader en zoon Bush, totdat bleek dat hij vanaf 1987 de gesprekken met hen opnam en gebruikte. De dynastie-Bush gedoogde het min of meer, zeker toen bleek dat het lezen van de Bijbel hen bleek behoed te hebben voor veel misstappen.

Het is geen wonder dat Wead ook in dit boek nogal wegloopt met leiders van christelijke instellingen en televisiedominees als Jerry Falwell jr., Franklin Graham en vooral Paula White.

Volgens haar is Trump oprecht en kreeg hij het geloof mee via zijn moeder, de presbyteriaanse kerk en Norman Peale, die een soort religieuze zelfontplooiing predikte, waardoor mensen konden bereiken wat ze maar wilden. Het welvaartsevangelie van White sluit daarop aan. Zij kanaliseerde zijn ‘opgekropte spiritualiteit’ en gidste Trump langs christelijke doelgroepen.

Het boek van Wead over Trump is geen geautoriseerde biografie, maar meer het werk van een gelijkgezinde kroniekschrijver. Daarom legt hij zijn eigen gedachte in de mond van Trumps schoonzoon Jared Kushner: ‘Ze zullen hem nog missen, die Donald Trump’.

anoniem

Haaks op Wead staat Een waarschuwing, geschreven door een onbekende auteur, die alleen kwijt wil dat hij een hoge beleidsmedewerker is in het Witte Huis. Op 5 september 2018 deed dezelfde persoon van zich spreken in de New York Times, met een essay dat ‘I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration’ heette. De aanleiding was het ronduit respectloze gedrag dat Trump vertoonde na de dood van senator John McCain in augustus 2018. Ook de speech in 2017, in Charlottesville, Virginia, bracht de staf van Trump tot wanhoop. Daar schoot een witte superioriteitsdenker een zwarte vrouw dood en Trump had het over ‘het geweld van beide kanten’, dat evenwichtig moest worden afgekeurd.

Nog een derde keerpunt was de omgang van Trump met de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die in de ambassade in Turkije in stukken werd gehakt. Trump mocht wel denken dat de olieprijs belangrijker was dan de mensenrechten, maar dat natuurlijk niet zo zeggen. Toch is dat precies de boodschap die de president uitdroeg.

De toestand is er bijna anderhalf jaar niet beter op geworden, stelt Anoniem in dit nieuwe boek. De waarschuwing geldt het Amerikaanse volk: herkies deze man niet. Het boek maakt evenwel duidelijk dat de schrijver in staatshoofd noch volk gelooft. Hij vertelt dat een stel hoge ambtenaren in het Witte Huis het plan hadden om allemaal tegelijk ontslag te nemen, om aan te tonen dat er met deze president echt niet te werken valt. Maar daarvan is afgezien, omdat het de Verenigde Staten acuut stuurloos zou maken.

Ook een beroep op het 25e Amendement, waarbij de president incapabel wordt verklaard om te regeren, is overwogen en vicepresident Mike Pence zou het nog ondertekenen ook als er maar genoeg steun voor was. Maar die is er niet. Dus gaan de overheidsdienaren moeizaam voort. Ze beschouwen zich als de ‘steady state’ die het land moet laten functioneren ondanks de macht en graaizucht van de ‘deep state’, de firma Trump & Family.

tip

‘Beleidsdocumenten werden power points, die werden gesprekspunten, dat werd een enkel agendapunt per briefing, die ook nog moet klinken als een oneliner en zijn geformuleerd in termen van winst en verlies’, schrijft de moedeloze ambtenaar. Een volgeschreven A4tje is al teveel: ‘What the fuck is this? Just a bunch of words’, reageerde Trump eens, waarop men hem bediende met een plaatje uit een stripverhaal. Een ambtenaar die het waagde notities te maken, werd onder een lawine van schuttingwoorden de zaal uitgebonjourd. ‘Beleidsadviezen geven aan deze president heeft hetzelfde resultaat als Aramees tegen hem spreken door een kussen tegen zijn hoofd.’

Hoe bizar ook de inhoud, het boek is door het anonieme karakter van schrijver en gesprekspartners niet te checken. Juist vanwege deze keuze blijkt ook nooit precies wie aan welke vergadering deelnemen en waarover die gaat. Zoektochten naar de identiteit van de auteur zijn er wel in de Amerikaanse media. De verwijzing naar de ‘liberal resistance’ waarvan

hij deel uitmaakt, de karrenvrachten verwijzingen naar klassieke auteurs en de Founding Fathers die in de achttiende eeuw de Amerikaanse principes voor bestuur en samenleving ontwierpen, duiden op een gestudeerd intellectueel.

David Kusnet uitte eind november een vermoeden in het liberale tijdschrift New Republic. Het zou gaan om Guy Snodgrass, die twee jaar in het Pentagon werkte als rechterhand van de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis. Kusnet ontdekte in 1996 al dat Joe Klein de man was achter de roman Primary Colors, die op onthullende wijze beschreef hoe Bill Clinton in 1992 tot Amerikaans president werd gekozen.

Snodgrass maakt het boek zoals een speechschrijver zou doen, vol citaten, woordspelingen en oneliners. De stijl lijkt op Holding the Line waarin Snodgrass zijn werk beschrijft bij Defensie.

tegendraads

Er zijn ook twee boeken van Nederlandse makelij verschenen. Charles Groenhuijsen schrijft een beter werk dan zijn vorige, nogal oppervlakkige beschouwingen. Hij is ook lekker tegendraads en doet aan zelfspot: een Amerika-deskundige is iemand die als hij ernaast zit, de volgende keer gewoon een ander verhaal vertelt.

Hij denkt dat Amerika jonger, multicultureler en duurzamer wordt, op termijn. Kerken, christelijk rechts, antiabortus-activisme, de Republikeinse partij, het zijn leeglopende huizen. Hij denkt ook dat Trump niet wordt herkozen; maar dan nog zal zijn erfenis, teugelloosheid, liegen en ontrouw, langer werken dan zijn politieke resultaten.

Victor Vlam en Maarten Kolsloot schreven een verdienstelijke verkiezingsgids. Beide zijn dertigers en hebben van alles gedaan in de Verenigde Staten, meestal meewerken aan campagnes van politici en freelance journalistieke activiteiten. Ze schrijven onderhoudend en toegankelijk op hoe het werkt in het politiek systeem en het electorale circus. Ze geven een ruime beredeneerde greep aan boeken, films, sites en twitteraccounts die je moet volgen wil je bijblijven tot november. Alleen de lijstjes met kandidaten zijn al niet meer actueel. Hoe kan het ook anders met 26 Democraten in augustus 2019. ■