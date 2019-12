Netanyahu herkozen als leider Likoed-partij

Jeruzalem

Netanyahu kreeg volgens de exitpolls meer dan zeventig procent van de stemmen, tegenover bijna dertig procent voor zijn uitdager Gideon Sa’ar. Ongeveer de helft van de 116.000 stemgerechtigde partijleden heeft gestemd.

‘Een enorme overwinning! Bedankt aan de Likoed-leden voor hun vertrouwen, steun en genegenheid’, twitterde Netanyahu donderdagavond zelf al. ‘Met de hulp van God en met uw hulp zal ik Likoed leiden naar een overwinning in de komende verkiezingen en Israël blijven leiden naar ongekende prestaties.’ Zijn concurrent Sa’ar heeft laten weten, ook via Twitter, dat hij hem zal steunen tijdens de verkiezingen van volgend jaar maart. Die verkiezingen zijn de derde parlementsverkiezingen in een jaar tijd in Israël. Na eerdere verkiezingen lukte het niet om een regering te vormen.

De zeventigjarige Netanyahu is al tien jaar achtereen premier van Israël. Daarvoor was hij ook al van 1996-1999 premier. Eind november werd Netanyahu door procureur-generaal Avichai Mandelblit in staat van beschuldiging gesteld. De aanklacht luidde: omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Netanyahu bleef echter in functie. Volgens hem toont de aanklacht aan dat er iets mis is met het rechtssysteem; hij eiste een onderzoek naar de openbare aanklager.

Al sinds 2007 heeft Netanyahu geen stevige concurrentie gehad als het gaat om het leiderschap van de rechtse Likoed-partij. Telkens won hij partijverkiezingen met meer dan zeventig procent van de stemmen. <