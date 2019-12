Minstens 14 doden bij vliegtuigcrash Kazachstan

Bij een vliegtuigongeluk in Kazachstan zijn in elk geval veertien mensen om het leven gekomen.

Een vliegtuig van het type Fokker 100 is vrijdag neergestort in Kazachstan. (beeld afp / Zakaria Abdelkafi)

Almaty

Het vliegtuig vertrok vanochtend rond 07.00 uur lokale tijd vanuit Almaty, in het zuiden van Kazachstan, met als doel de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan in het noorden van het land. Het vliegtuig zou bij het opstijgen echter al gecrasht zijn tegen een gebouw van twee verdiepingen hoog.

In het toestel zaten 98 mensen, volgens autoriteiten van het vliegveld: 93 passagiers en 5 man personeel. Zeker 60 mensen, onder wie kinderen, zijn naar ziekenhuizen gebracht met verwondingen. De minister van binnenlandse zaken van Kazachstan heeft laten weten dat van de veertien doden zes kinderen zijn.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Het gaat om een Fokker 100-toestel van de Kazachse luchtvaartmaatschappij Bek Air. Dat is het grootste verkeersvliegtuig dat de Fokker-fabriek heeft gemaakt, vooral bedoeld voor kortere afstanden. Van de Fokker 100 zijn er tot de ondergang van de fabriek in 1996 in totaal 283 geleverd.

Er komt een commissie om nader uit te zoeken hoe het vliegtuig heeft kunnen neerstorten, schrijft de BBC. De Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev heeft zijn medeleven met de slachtoffers uitgesproken. Ook heeft hij gezegd dat de verantwoordelijken voor de ramp ‘streng gestraft’ zullen worden ‘in overeenkomst met de wet’. <