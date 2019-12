Duitse tenor Peter Schreier overleden

De Duitse tenor en dirigent Peter Schreier is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij overleed op eerste kerstdag in Dresden na een langdurig ziekbed. In Duitsland wordt Schreier gezien als een van de meest invloedrijke tenoren van de twintigste eeuw. Hij ontving verschillende prijzen voor zijn werk. <

beeld anp

Bergbeklimmers komen om in Italië

Op het Italiaanse bergmassief Gran Sasso zijn twee bergbeklimmers omgekomen. Daarnaast kwam op de berg Corno Grande ook nog een vrouw om het leven. Zij werd sinds woensdag vermist. De twee omgekomen mannen zouden zijn uitgegleden door de sneeuw. Een derde lid van hetzelfde klimteam bleef ongedeerd en kon een noodoproep doen. Hoe de vrouwelijke klimmer omkwam, is onduidelijk. <

Karper veroorzaakt botsing in Tsjechië

Een vrouw in Tsjechië is zwaargewond geraakt doordat een karper op haar schoot sprong, terwijl ze achter het stuur van een auto zat. Ze schrok zo van de vis dat ze de macht over het stuur verloor en tegen een betonnen mast botste. De vrouw had de karper in een met een plastic tasje afgesloten kunststof bak op de bijrijdersplek gezet. Tijdens de rit begon de karper hevig te spartelen en schoot op een gegeven moment uit de bak op de schoot van de vrouw. <

beeld anp

Lawine treft skipiste in Zwitserland

Een skipiste in de Zwitserse Alpen is donderdag getroffen door een lawine. De politie vreest dat er mensen onder de sneeuw bedolven liggen. Tot nu hebben reddingswerkers twee mensen gevonden. Ze hebben lichte verwondingen. Het gaat om een piste in de buurt van de wintersportplaats Andermatt. Op amateurvideo's is te zien hoe de sneeuwmassa naar beneden schuift en op het oog een groep skiërs treft. Er is een grote reddingsoperatie op gang gekomen. <

Wolf doodt en verwondt kangoeroes in België

Een wolf heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in het Belgische Balen vermoedelijk een kangoeroe meegenomen en gedood. Een tweede kangoeroe raakte gewond. Dat meldt een wolvenexpert van de natuurvereniging Landschap vzw woensdag. Het ontbrekende buideldier is 'waarschijnlijk dood'. De andere kangoeroe werd in een oor gebeten. <