Marokkaanse youtuber cel in voor belediging

Een Marokkaanse youtuber is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar omdat hij de Marokkaanse koning beledigde. Mohamed Sekkak zei dat de toespraken van koning Mohammed VI 'nergens toe leiden'. Verder noemde hij Marokkanen 'ezels'. <

Blokkade Wikipedia schending van vrijheid

De blokkade van de online-encyclopedie Wikipedia in Turkije is een schending van de vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het Turkse constitutionele hof bepaald. De uitspraak maakt de weg vrij voor het opheffen van de blokkade. De blokkade werd in april 2017 ingesteld. <

beeld anp

'Vergeldingsmaatregelen tegen Britse media'

Rusland zal maatregelen nemen tegen Britse media die actief zijn op Russisch grondgebied. Het gaat om een vergelding voor maatregelen van Britse autoriteiten tegen Russische journalisten. Dat meldden de Russisch persbureaus TASS en RIA op basis van bronnen. Britse autoriteiten besloten eerder geen visum aan een Russische verslaggever te geven. Een andere journalist werd gedwongen om Londen te verlaten. <

Japan hangt Chinese moordenaar op

Een 40-jarige Chinese veroordeelde moordenaar is in Japan opgehangen. Het is de eerste buitenlander die wordt gedood sinds 2007 toen het land begon met het geven van informatie over uitgevoerde doodvonnissen. De Chinees Wei Wei was ter dood veroordeeld voor de moord op vier familieleden in 2003. Twee medeplichtigen waren naar China gevlucht en daar gearresteerd. Een van hen is in 2005 geëxecuteerd terwijl de andere levenslang kreeg. <

Vrouw en jonge kinderen dood aangetroffen

De politie in de Amerikaanse stad Boston heeft een vrouw en twee jonge kinderen dood aangetroffen op de stoep bij een parkeergarage van acht etages. Leeftijd en identiteit van de slachtoffers zijn nog onbekend, maar de politie liet weten dat beide kinderen niet ouder zijn dan vijf jaar. Op beelden bij lokale televisiestations was te zien dat de politie op het dak een auto, waarvan drie portieren openstonden, onderzoekt. Volgens een woordvoerder van de politie werden in de auto twee kinderzitjes aangetroffen. <