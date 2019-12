Tyfoon Phanfone in de Filipijnen eist zeker 16 levens

Manilla

Vermoedelijk ligt het aantal doden hoger dan tot nu is vastgesteld, omdat zwaar getroffen gebieden nog zijn afgesloten van internet- en mobiele telefoonverbindingen. Daardoor is ook niet bekend hoe groot de omvang van de schade precies is. Enkele mensen worden vermist. Een politieagent is omgekomen nadat hij werd geëlektrocuteerd door een omgevallen elektriciteitspaal. De tyfoon treft meer dan 2300 mensen en ruim 1600 inwoners van het overwegend katholieke land zijn geëvacueerd. Zij waren gedwongen de kerst vervolgens door te brengen in schuilplaatsen zoals scholen, overheidsgebouwen en sporthallen. 5800 personen werden preventief geëvacueerd. Tienduizenden toeristen zijn gestrand op vliegvelden en in havens, nadat vluchten en boottochten wegens noodweer werden geannuleerd.

Met een snelheid van 195 kilometer per uur raasde de tyfoon over de Filipijnen. Vooral het oostelijk en centrale deel van de eilandengroep is getroffen, net als Boracay, Coron en andere toeristische bestemmingen die bekend zijn vanwege de witte stranden. De regenval, in combinatie met de tyfoon, heeft ervoor gezorgd dat veel Filipijnse dorpen en steden onder water zijn komen te staan en hebben te maken met het uitvallen van elektriciteit. Op sociale media worden foto’s gedeeld van verwoeste gebouwen en huizen. Ook het vliegveld in Aklan heeft te maken met grote schade.

Phanfone is de twintigste en de sterkste tyfoon die dit jaar over de Filipijnen is gegaan. Die had kenmerken van Haiyan, de dodelijkste tyfoon die de Filipijnen heeft gekend. In 2013 eiste die storm meer dan zesduizend levens. Verwacht wordt dat Phanfone zal afzwakken, voordat de storm Noord-Vietnam zal bereiken op zondag. Begin deze maand vielen er zeker zeventien doden door de tyfoon Kammuri. <