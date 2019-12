‘Trump maakt christenen moreel corrupt’

De jaren tien hebben een politieke radicalisering laten zien, met leiders als Trump die zich niet langer storen aan wet of moraal. Peter Wehner verzette zich vanaf het eerste moment tegen de manier waarop Trump de Republikeinse partij meesleurt in zijn ‘grenzeloze morele corruptie’.

Peter Wehner in een voor hem typerende rol: als gezaghebbend sociaal-conservatief denker in Amerikaanse media. (beeld youtube)

‘Menselijk uitvaagsel, nog gevaarlijker voor Amerika dan de Democraten.’ Zo noemde president Trump onlangs de Republikeinen die zich vanaf het begin uit morele overtuiging tegen hem hebben verzet.

Een van de eersten en zeker een van de meest vasthoudende is politiek ethicus Peter Wehner. Wehner was een trouw Republikein en heeft voor de presidenten Reagan, Bush senior en Bush junior gewerkt. Hij geldt als een prominent sociaal conservatief denker, is een opinieschrijver in de New York Times en in het gezaghebbende tijdschrift The Atlantic en de auteur van drie boeken over politiek en ethiek.

Als vicevoorzitter van het EPPC, het centrum voor ethiek en publiek beleid, treedt Wehner vaak op in debatten bij de grote televisiezenders. Daarin uit hij, juist als overtuigd christen, principieel en onverbloemd kritiek op Trumps woorden en beleid en op de Republikeinse partij, die hem slaafs volgt.

Wehner is verbijsterd over ‘de enthousiaste en totaal onkritische omhelzing van Trump door blanke evangelische christenen’. In een interview legt hij uit wat die omhelzing tot gevolg heeft: ‘Er is een kolossale schade aangericht onder de jonge generatie christenen door deze bekrompen freakshow van oudere, blanke evangelicals.’

Als Trump inderdaad zo schadelijk is als u zegt, hoe kan het dan dat de Republikeinse partij, die zegt uit te gaan van christelijke idealen, zo achter hem is gaan staan?

‘Er waren in het begin wel meer Republikeinen die zich met mij verzetten tegen Trump als presidentskandidaat, maar daarvan zijn er nu weinig meer over. Trump heeft de Republikeinse partij helemaal in zijn macht. Hij wordt er bijna aanbeden en ze doen wat hij wil. Als hij zegt “spring!”, dan springen ze.

Voor veel evangelische christenen was Trump niet hun eerste keuze. Maar ze hebben echt een enorme angst dat er sprake is van een existentiële bedreiging voor Amerika en het Amerikaanse christendom door de Democraten. Als Trump zou verliezen, zou er volgens hen een ethische duisternis over Amerika neerdalen. Daar zijn ze nog steeds bang voor en Trump is de man die hen daartegen beschermt.

Maar wat dit niet verklaart, is dat ze hem simpelweg niet ter verantwoording roepen als hij essentiële morele normen schendt. Er is op dit punt een enorme hypocrisie. Ze geven hem in feite vrij spel. Dat terwijl ze eerder, tijdens president Clinton, morele integriteit benadrukten als een absolute vereiste voor een president. Dat is het moreel corrupte, dat ze koste wat kost Trump verdedigen omdat hij tegenover de mensen staat voor wie ze bang zijn.’

Hoe rijmen ze dat dan met de idealen van het christelijk geloof, zoals verdraagzaamheid?

‘Veel van de bijbelgetrouwe aanhang van Trump negeert de discussie, omdat ze er psychologisch gezien niet mee overweg kunnen. Ze kunnen niet leven met de botsing in hun geweten. Ze weten dat er bij hem veel niet deugt, maar hun ‘stamgevoelens’, het verdedigen van de eigen groep en de eigen belangen, zijn sterker. Hun afkeer van de critici van Trump is zó diep dat ze niet willen erkennen dat de man die ze aanhangen, moreel verdorven is. Hun manier om daarmee om te gaan, is voortdurend en alleen te benadrukken waar Trump goed in is.

Trump is moreel grenzeloos corrupt, op alle vlakken. Maar als ik met christelijke vrienden ben en hun vraag “vergeet nu even wat de Democraten allemaal verkeerd doen en richt je op Trump”, dan is het alsof ze in de zon moeten kijken. Ze kúnnen het niet zien, ze kijken weg, richten zich weer op de fouten en de dreiging van hun vijanden. Verstand en redelijk denken worden aan de kant geschoven, ook door hoogopgeleide, verstandige mensen. Je moet hun steun voor Trump echt zien in het licht van stamgedrag en het psychologische effect van een diepe angst.’

Is dit alleen zo bij de Republikeinen? De Democraten radicaliseren zich toch ook? Zo erg dat voormalig president Obama zegt dat ze de realiteit uit het oog verliezen.

‘Obama heeft gelijk. Hij geldt nu als centrumrechts in zijn eigen partij. Het fenomeen dat ik beschrijf, vind je niet alleen bij de Republikeinen. Ga even terug naar Clinton, toen hij president werd. Ze wisten dat hij een seksueel roofdier was, daarvan waren al voor de affaire-Monica Lewinsky genoeg voorbeelden bekend. Maar waar waren de feministen toen? Die schaarden zich achter Clinton, want die was liberaal-progressief en zou abortus verdedigen.’

Is met zulke diepe kloven het politieke systeem in Amerika zelf niet aangetast? Neem bijvoorbeeld de steun van de kiezers voor het Congres – die komt gemiddeld niet boven de 25 procent uit. Vertegenwoordigt ‘Washington’ de Amerikanen nog wel?

‘Ja, dat doet het Congres nog wel. Maar ons land is verdeeld, gebroken, en dus lijkt het alsof de politiek ook bankroet is. De situatie in Washington is de uiting van een diep verdeeld land.

Trump is een symptoom van die ziekte. Maar Trump verhevigt wel alle schadelijke ontwikkelingen in de politiek, met zijn opzettelijk vergroten van de verdeeldheid.

Toch is ons politieke stelsel volgens mij een van de beste, met een ingebouwde controle van de macht. Kijk wat er nu gebeurt met het afzettingsonderzoek tegen Trump. Dat zou in een Europees land als Polen, Hongarije of Groot-Brittannië nooit gebeuren, terwijl daar de politieke situatie nog harder ontspoort. Wat er nu gebeurt, laat niet de zwakte maar de kracht van ons stelsel zien.

Bovendien: Trump kan worden weggestemd. Maar eerst staat ons nu wel de smerigste, meest kwaadaardige verkiezingscampagne uit de moderne geschiedenis te wachten. Daarbij vergeleken zal de vorige een wandeling in het park lijken.’

Als het nog erger wordt dan het nu al is, wat is dan het effect op de jongere generatie christenen?

‘Veel jongeren denken: als dit het christendom is, wil ik er niets mee te maken hebben. En niet-christenen zien vooral een stel hypocrieten, zonder een greintje morele integriteit.

Ik heb wel hoop dat jonge christenen het anders zullen doen. Ze hebben een diep doorleefde interesse en passie voor gerechtigheid en ik hoop dat dit zich op een goede manier zal uiten.’

pijnlijk

‘Kerken zouden zich ook duidelijk moeten uitspreken over hoe christenen moeten omgaan met de politiek en de cultuur. Want veel christenen zijn op dat terrein niet door een christelijke boodschap gevormd, maar door Fox News, rechtse radiozenders en hun favoriete kanalen op Twitter.

Voor mij is het meest pijnlijke aan het Trumptijdperk hoe het christelijk geloof in een kwaad daglicht komt te staan.

We hebben een boodschap van genade nodig, maar sommige christelijke leiders geven juist vorm aan ongenade, woede, angst en verbittering. Dat beschadigt de boodschap van Christus.

We moeten terug naar een cultuur van beschaving in de politiek. En christenen hebben een bijzondere roeping om daaraan vorm te geven. Het is immers een christelijke waarde dat alle mensen naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Dus moet je hen zo behandelen, met respect.’

U spreekt in uw boeken in dat verband over ‘civic grace’, een soort ‘maatschappelijke genadigheid’. Wat bedoelt u daarmee?

‘Het is genade en handelen met een zekere gratie. Het houdt het besef in van onverdiende gunst, een edelmoedigheid van geest. Als je die ervaart, ben je ook genadiger, hoffelijker naar andere mensen. Dan benader je anderen met wie je het niet eens bent niet als vijanden, maar als medemensen, als je naasten. Dat geeft ruimte het oneens te zijn zonder lelijk naar elkaar te zijn.

Besef: anders denken maakt de ander niet meteen moreel verdorven of tot leugenaar. Erken dat je zelf ook niet perfect bent, maar streef wel morele waarheden na. Als mensen die ruimte, die genade zien in echt moeilijke omstandigheden, geeft dat een enorme kracht aan de christelijke boodschap.’ ■