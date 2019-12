Stem van de Arabische vrouw klinkt luider

In de jaren tien stond een nieuwe, hoogopgeleide generatie Arabische vrouwen op. Volgens de Iraaks-Nederlandse juriste Raya Abu Gulal verandert de positie van vrouwen in het Midden-Oosten snel. ‘In de Verenigde Arabische Emiraten staat nu een vrouw aan het hoofd van het parlement.’

Begin november ging een video uit Irak viraal. Op de beelden is te zien hoe een vrouwelijke arts met gevaar voor eigen leven een brug in Bagdad beklimt om een gewonde demonstrant te helpen.Op sociale media werd ‘dokter Reem’ geprezen om haar moed: de Jomhouriya-brug was op dat moment afgesloten vanwege gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en veiligheidstroepen. In Irak vinden al wekenlang antiregeringsprotesten plaats, die met harde hand neergeslagen worden. Er zijn al honderden doden gevallen.

Ook in onder meer Libanon en Egypte uitten inwoners recent hun ongenoegen over het heersende regime. Vrouwen zijn in die demonstraties niet weg te denken, vertelt de Iraaks-Nederlandse juriste Raya Abu Gulal. ‘Onlangs gingen duizenden vrouwen in de stad Basra in Irak de straat op om het geweld tegen demonstranten te veroordelen. Een deel van de vrouwen voert de strijd vanaf de frontlinie. Anderen nemen een moederlijke rol op zich door eten te koken voor demonstranten of hun kleren te wassen.’

Hoe dan ook zorgen de vrouwen ervoor dat ze betrokken zijn wanneer er mogelijk veranderingen worden doorgevoerd die ook op hen betrekking hebben.

hoogst opgeleid

Waar Arabische vrouwen al vanaf 1930 deelnamen aan revoluties, klinkt hun stem sinds deze eeuw nog luider, zegt Abu Gulal. Als eigenaar van een juridisch adviesbureau in de Verenigde Arabische Emiraten is ze zelf het toonbeeld van een nieuwe generatie vrouwen.‘Ontwikkeling zie je vooral op economisch vlak’, legt ze uit. ‘In de Arabische Golfstaten zijn vrouwen tegenwoordig de hoogst opgeleide inwoners. Regeringen begrepen dat een land pas echt kan bloeien wanneer mannen én vrouwen hun steentje bijdragen. Daarom worden vrouwen gestimuleerd om te gaan studeren.’Vroeger bleef de aanwezigheid van werkende vrouwen vooral beperkt tot het onderwijs of de zorg. ‘Nu bereiken vrouwen ook in het bankwezen, de juridische wereld of de politiek de top. In de Verenigde Arabische Emiraten staat een vrouw aan het hoofd van het parlement.’Mannen staan er ook meer voor open om met vrouwen samen te werken. Van seksisme op de werkvloer heeft Abu Gulal nooit wat gemerkt. ‘Uiteraard ga ik netjes gekleed, maar niet anders dan ik deed toen ik in Europa woonde. Nooit heb ik gevoeld dat mensen mij minder serieus namen omdat ik vrouw ben.’

aandacht

Dat vrouwen zichtbaarder worden in de samenleving, heeft volgens Abu Gulal verschillende oorzaken. ‘Ze voelen zich gesterkt door overheidsprogramma’s, de steun van lokale en internationale organisaties en rolmodellen. Ook sociale media en moderne technologie spelen mee. Het is makkelijk geworden om je mening, werk of kunst bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Tegenwoordig kun je vanuit huis met een app je eigen bedrijfje starten.’Niet elke vrouw gaat in die verandering mee. ‘Een deel van de vrouwen in het Midden-Oosten wil bij de kinderen blijven en zich niet mengen onder de mannen. Zolang dat hun eigen keuze is, moeten we dat respecteren. Een verandering te snel willen doordrukken, kan alleen maar averechts werken.’Vooruitgang kan bovendien ook tenietgedaan worden. ‘In landen als Irak, Tunesië, Syrië en Egypte waren vrouwenrechten al ver ontwikkeld. In de vorige eeuw werd daar grondwettelijk vastgelegd dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Maar door armoede, oorlog en de komst van radicale islamitische partijen zijn vrouwen weer in hun bewegingsvrijheid beperkt.’Rustig achterover hangen is er daarom niet bij, benadrukt Abu Gulal. ‘Ondanks de vooruitgang zijn Arabische vrouwen nog lang niet op het punt waar zij willen zijn. Geweld, oorlog en eerwraak vormen in delen van de Arabische wereld een probleem. Er moet nog veel gebeuren om mazen in wetten te dichten en te zorgen dat vrouwen veilig kunnen studeren en werken.’ ■