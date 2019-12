Meer dan twintig doden bij busongeluk Indonesië

Bij een ongeluk in het zuiden van het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 25 doden gevallen toen een bus in een ravijn stortte en 150 meter lager in een rivier terechtkwam.

Reddingsdiensten in Indonesië ontfermen zich over de slachtoffers van een busongeluk, die in een rivier terecht zijn gekomen. (epa / Basarnas)

Pagar Alam

Daarnaast zijn 13 mensen gewond geraakt, meldt de Indonesische politie. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde maandag net voor middernacht in de buurt van het dorp Pagar Alam. Het dorp ligt in een afgelegen gebied, waardoor het voor hulpdiensten moeilijk is om de slachtoffers te bereiken.



De bus ‘botste op de betonnen wegversperring voordat hij in het ravijn stortte’, zegt Dolly Gumara, een woordvoerder van de politie, tegen lokale media. ‘Sommige mensen zitten nog steeds vast in de bus.’ Hij voegde eraan toe dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren.



Hoeveel mensen er precies in de bus zaten, is niet duidelijk. De bus vertrok vanuit de provincie Bengkulu met 27 passagiers, maar onderweg zijn er volgens overlevenden nog tientallen anderen ingestapt. ‘Het is dus mogelijk dat er nog mensen in de rivier zijn’, aldus Gumara.



Verkeersongevallen komen in Indonesië regelmatig voor, omdat voertuigen vaak slecht onderhouden zijn en chauffeurs verkeersregels niet al te nauw nemen. In september kwamen 21 mensen om toen een bus in de Sukabumi-regio op West-Java in een ravijn stortte. <