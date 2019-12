‘Ruim honderdduizend inwoners van Idlib op de vlucht naar Turkije’

Idlib



Vorige week startte de Syrische regering een nieuwe aanval op de noordwestelijke provincie Idlib. De regio is het laatste deel van Syrië dat nog in handen is van de rebellen.



De Syrische regering krijgt bij haar offensief steun van Rusland. De afgelopen dagen zijn diverse bombardementen op de regio uitgevoerd. Daarbij zouden volgens staatsmedia minstens twintig dorpen ‘van terroristen gezuiverd zijn’. Momenteel rukt het Syrische leger op naar Maaret al-Numan. De stad ligt aan een belangrijke verbindingsweg tussen de hoofdstad Damascus en Aleppo in het noorden.



Inwoners van Idlib proberen het geweld te ontvluchten. Volgens de hulporganisatie Humanitarian Relief Foundation zijn sinds vorige week al 120.000 mensen op weg gegaan naar de Turkse grens. ‘Velen laten alles wat ze hebben achter’, schrijft journaliste Merna Alhasan, die in het gebied woont, op Twitter. ‘Ze willen maar één ding: wegwezen.’ In een ander bericht richt ze zich tot de internationale gemeenschap: ‘Hallo planeet aarde, wij zijn het: de kinderen van Idlib. Rusland is ons aan het vermoorden.’

gesprek

Een Turkse delegatie was maandag in Rusland om te praten over de situatie in Idlib, meldt persbureau Reuters. Details van het gesprek zijn nog niet bekendgemaakt.

De Turkse president Tayyip Erdogan zei zondag dat Turkije een nieuwe migratiegolf uit Syrië niet aankan. De president sprak toen nog van 80.000 vluchtelingen die op weg zouden zijn naar de Turkse grens. Volgens Erdogan zouden Europese landen de gevolgen van een dergelijke instroom ook gaan voelen als het geweld in Idlib niet wordt gestopt.

Turkije staan aan de kant van de Syrische rebellengroepen. Het land vangt al 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen op. <