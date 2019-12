Banksy maakt kerststal met kritiek op Israël

In Bethlehem is een nieuw kunstwerk opgedoken van de Britse kunstenaar Banksy. Het is een traditioneel tafereel van een kerststal, maar voor een opmerkelijk decor: enkele planken die de scheidsmuur tussen Palestijnen en Israëliërs moeten verbeelden. Met in de muur een gat in de vorm van een ster waar licht doorheen komt. Het kunstwerk heet ‘Scar of Bethlehem’ (litteken van Bethlehem), een verwijzing naar de ‘Star of Bethlehem’ (ster van Bethlehem).

De kerststal is opgedoken in het Walled Off Hotel in de stad, een hotel waarvan alle kamers uitzicht hebben op de muur. Het hotel, waarvan de naam verwijst naar de dure Waldorf Hotelketen, is in 2017 gesticht, mede gefinancierd door Banksy. Hij noemde het toen het ‘hotel met het meest deprimerende uitzicht ter wereld’.

Volgens hotelmanager Wisam Salsaa is dit Banksy’s bijdrage aan het Kerstfeest in Bethlehem. ‘Hij laat zien dat we hier niet in vrijheid leven, dat Kerst hier niet is zoals het zou moeten zijn.’

Banksy is het pseudoniem van een anonieme Britse kunstenaar die vooral bekend is door zijn sterk maatschappijkritische graffitiwerk. Ook steekt hij soms de draak met de officiële kunstwereld. Zo werd onlangs een kunstwerk van hem voor meer dan een miljoen euro geveild, dat zichzelf kort na de aankoop vernietigde.



epa / Abed al Hashlamoun