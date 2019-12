Ex-baas France Télécom cel in voor pesten

Het kon hem niet schelen of werknemers ‘via de deur of via het raam’ vertrokken, zei Didier Lombard, de vroegere baas van France Télécom (nu Orange) toen hij in 2006 een grote reorganisatie aankondigde. Vrijdag werd Lombard door een Franse rechter veroordeeld wegens het scheppen van een treitercultuur waardoor tussen 2006 en 2009 liefst achttien werknemers suïcide pleegden.