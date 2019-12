Sinds de aanslagen weet heel Sri Lanka wat Pasen is

Zeer gewelddadig waren de aanslagen op eerste paasdag op kerken en een hotel in Sri Lanka. Maar van wrok afkeer is in het land nog altijd niets te merken. 'Lijden hoort bij de identiteit van de kerk.'

Colombo

De klok op de linkertoren van de Sint Antoniuskerk in Colombo stond op de ochtend van eerste paasdag om kwart voor negen stil. Op dat tijdstip blies Alahudeen Muaad zichzelf bij de ingang van de kerk op. Vrijwel gelijktijdig sloegen acht andere jihadisten in een zorgvuldig voorbereide en gecoördineerde actie toe in een andere katholieke kerk in Negombo, een protestantse kerk in Batticaloa aan de andere kant van het eiland en drie luxe hotels in de hoofdstad. Zeker 250 mensen kwamen bij deze aanslagen om het leven. Honderden anderen raakten gewond. Een groot aantal van hen raakte voor het leven verminkt. Sri Lanka was in shock. Van het imago als tropisch vakantieparadijs met goudgele stranden, spannende wildparken en minzame boeddhistische monniken was plotseling weinig meer over. Toeristen bleven weg.

Schrik, verbijstering, angst en woede verlamden het openbare leven en zetten de toch al delicate verhoudingen tussen de etnische en geloofsgemeenschappen in het land nog meer op scherp. De moslimgemeenschappen trokken zich angstig terug in hun dorpen en wijken uit vrees voor lynchpartijen. Het land telt zo'n 6 procent rooms-katholieke christenen. 'De oproep van aartsbisschop Malcolm Ranjith om af te zien van vergelding heeft ons land behoed voor een catastrofe', zegt dominee Shirley Faber van de Christian Reformed Church van Sri Lanka.

toevluchtsoord

De Sint Antoniuskerk is een geliefde en drukbezochte pelgrimskerk in de hoofdstad Colombo. De heilige Antonius is voor veel Sri Lankanen, ongeacht hun religie, al 175 jaar schutspatroon en toevluchtsoord voor iedereen die zoekt naar troost en kracht in moeilijke tijden. Antonius doet wonderen, geloven de mensen, nog steeds. Met Pasen was de kerk nog voller dan gewoonlijk.

In de kerk zat ook Gloria George (19), studente economie. Ze had geen zin om naar de kerk te gaan, maar haar vader drong er op aan. Met Pasen hoor je in de kerk te zijn, vond hij. 'Mijn moeder is hindoe en ging niet mee. We waren er al vroeg, maar het was al zo vol, dat we buiten moesten staan, vlakbij de ingang. Toen gebeurde het, om kwart voor negen. De klap was onbeschrijfelijk. Iedereen in de kerk lag op de vloer of over de banken, maar mijn zusje en ik werden gek genoeg niet weggeblazen, we stonden nog overeind. Mijn vader stierf op weg naar het ziekenhuis.'

Koster Christoffer was al vroeg die dag aan het koken voor de geestelijken van de parochie. 'De explosie was verschrikkelijk, gevolgd door hysterisch gegil en gehuil. De aanblik van de doden en verminkten, het bloed en menselijke resten op de muren, het is niet te beschrijven. Het hele dak was weggeslagen, het regende dakpannen die boven op de mensen vielen.'

Kapelaan Jude Raj Fernando zat ook in het kerkgebouw, in zijn kantoor op de eerste verdieping. Hij overleefde ternauwernood. Hij vertelt zijn huiveringwekkende relaas gedetailleerd en beheerst. Nu en dan zwijgt hij alsof hij niet meer wil prijsgeven of de beelden in zijn hoofd niet meer de baas kan. 'Het was paniek en chaos, overal dode lichamen en verminkte en kermende mensen.' De aanslag in deze kerk kostte 54 mensen het leven, onder wie de dader.

inferno

Op het zelfde tijdstip speelde zich, veertig kilometer noordelijker, een inferno af in de eveneens afgeladen Kerk van de Heilige Sebastiaan in Negombo. Vlak voor de eindzegen van de voorganger zocht Muhammadu Hasthun zich een weg in de kerk en bracht de bom in zijn rugzak tot ontploffing. De allesverwoestende kracht van de bom maakte hier een abrupt einde aan het leven van 115 mensen, onder wie 27 kinderen.

In Batticaloa, aan de oostkust van Sri Lanka, ontmoeten we Krishan Kandiah, pastoraal werker van de New Zion Church, een grote charismatische pinkstergemeente. Tijdens de urenlange dienst in een groot noodgebouw, neemt hij buiten even de tijd om zijn verhaal te doen. Hij was er bij. 'Onze gemeente was niet het geplande doelwit, maar de katholieke kerk. De aanslagpleger had zich tot in detail voorbereid. Onder het voorwendsel interesse te hebben in de kerk had de pastoor hem eerder het kerkgebouw laten zien, hem verteld over het christelijk geloof en uitgenodigd om eens een dienst bij te wonen. Hij vergiste zich op die bewuste zondag kennelijk in de kerktijd en trof een nog lege kerk aan. Omdat de tijdstippen van de verschillende aanslagen op elkaar waren afgestemd, moest hij in grote haast een nieuw doelwit zoeken en dat waren wij.'

Zijn nerveus en schichtig gedrag viel op bij Ramesh Raju, een oplettend gemeentelid. Hij wilde de jongen niet in de stampvolle kerk toelaten. Ook zijn grote rugzak wekte argwaan. Op dat moment kwamen de kinderen van de zondagschool via de buitentrap naar beneden om samen te ontbijten. Om 2 minuten over 9 blies Mohamed Asad zich voor de ingang van de kerk op. De enorme explosie werd gevolgd door een vuurzee. De 27 scooters die naast de kerk geparkeerd stonden, vatten vlam en ontploften. 31 mensen stierven, onder wie veertien kinderen. Ook Ramesj Raju overleefde het niet. Zijn optreden voorkwam dat er veel meer slachtoffers vielen. Het kerkgebouw was vrijwel verwoest. Het kerkgebouw van de New Zion gemeente staat, negen maanden na de tragedie, in de steigers. De heropbouw wordt betaald door het leger. 'Maar de mensen zullen nooit meer naar die plek terugkeren', zegt Krishan.

Voorganger Roshan Mahesan, die zelf niet in Batticaloa was op het moment van de aanslag, spreekt van zware beproevingen voor zijn merendeels arme Tamil gemeenteleden. 'We hebben tientallen jaren de verschrikkelijke burgeroorlog hier in het oosten doorstaan, met duizenden doden en verdwijningen, geen gezin hier is lijden bespaard gebleven. En met Kerst in 2004 sloeg de tsunami toe en eiste zijn tol aan mensenlevens en verwoestingen. Maar we moeten vooruit kijken, zonder wrok en op God vertrouwen.'

wake-up call

Onder de geestelijken en gelovigen die over de gebeurtenissen willen praten, is acht maanden na de aanslagen geen spoor van wrok of afkeer jegens de daders of de moslims in het algemeen te bemerken. Bij de eerste confrontatie met het bloedbad in zijn kerk welden bij kapelaan Jude Fernando meteen de woorden van Jezus op: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' 'Dit zijn misleide mensen. Ik heb zoveel moslimvrienden, die mag je dit niet aanrekenen. Dit is een boodschap voor u en voor mij. Zoals de brand in de Notre Dame duizenden mensen tot ontroering en bezinning bracht en het besef deed doordringen dat Frankrijk terug moest keren naar God, zo is dit voor ons een wake-up call. God schudt ons wakker.'

Shirley Faber, voorzitter van de Christian Reformed Church valt hem daarin bij. Zijn kerken, ontstaan in de achttiende eeuw tijdens het koloniale VOC-bestuur over Ceylon, bleven gespaard, maar ook hij ziet in de gebeurtenissen op Eerste Paasdag een vingerwijzing van God om vromer en ernstiger te leven met de Heer.

Het massief marmeren herdenkingsmonument voor de St. Sebastiaankerk in Negombo vermeldt boven de namen van alle 115 doden de inscriptie 'Ze gaven hun leven voor God'. De doden zijn martelaren, gestorven voor een hoger doel. Deze duiding van de verschrikkingen op Eerste Paasdag, het martelaarschap van de doden, wordt breed gedeeld. 'Kom niet kijken naar de plaats waar de explosie was, maar naar de plek waar de martelaren hun leven gaven en ten hemel gingen', zegt de jonge priester Fernando Manoj, verbonden aan de kerk in Negombo. 'Toen ik de doden zag, besefte ik dat dit martelaren waren. We zijn vergeten dat christen-zijn het martelaarschap met zich mee kan brengen. Het hoort bij het volgen van Jezus.'

louterend effect

Dr. Noel Diaz, filosoof en oud universitair docent Rechtswetenschappen, verbonden aan het aartsbisdom Colombo, begrijpt de waarom-vragen wel, maar plaatst het gebeuren zonder aarzelen in een traditie van 2000 jaar christendom, een strijd tussen licht en duisternis, tussen God en de duivel. Het lijden is een identiteitskenmerk van de kerk. 'Tijd en eeuwigheid grijpen in elkaar, elk moment is ook een moment in de eeuwigheid. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. De aanslagen hebben voor de kerk in Sri Lanka een louterend effect, het zet ons, ook en juist als geestelijkheid aan tot zelfonderzoek. Bereiken we de mensen nog? Zijn we er voor hen? Of zijn we te veel met onszelf bezig? Zijn we niet te zelfvoldaan, te veel op de aarde gericht? Bidden we nog vurig?. We zagen op die eerste paasdag de duivel toeslaan, maar tegelijkertijd werd Gods liefde zichtbaar en voelbaar op een wonderlijke manier. Binnen de kerk, maar ook in de samenleving, in een vloedgolf van liefde en zorg, van alle kanten. Heel Sri Lanka weet nu wat Pasen is.'

De kerken in Negombo en Colombo zijn weer in oude luister hersteld. Ze worden, ondanks de bewaking door zwaarbewapende militairen, edrukker bezocht dan ooit tevoren. Bezoekers komen dagelijks om er innerlijk vrede te vinden, te huilen, te bidden, te mediteren of om er alleen maar stil te zijn, dichtbij de plek waar op 21 april hun geliefden het aardse leven verlieten. Maar er is ook een onverwachte en groeiende groep van nieuwe kerkgangers. Familieleden, vrienden, buren of bekenden van slachtoffers en nabestaanden, boeddhist, hindoe of moslim, ze komen naar deze beladen plek, om er het geheim van blijvende rust en vrede te vinden. Ook de moeder van Gloria George is er bij. <