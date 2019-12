Italiaanse politie arresteert 334 maffiosi

Rome

Dat maakte de Italiaanse openbaar aanklager donderdag bekend. De ‘Ndrangheta (Grieks, ‘het genootschap van moedige mannen') stamt uit het zuidelijke Calabria en behoort tot de grootste misdaadorganisaties ter wereld. Ook zijn het de belangrijkste cocaïnehandelaren van Europa.

Volgens de politie zijn er 334 verdachten gearresteerd, niet alleen in Italië maar ook Duitsland, Zwitserland en Bulgarije. De gearresteerden worden onder meer verdacht van moord, afpersing en witwassen. De verdachten zijn niet fulltime maffioso, veel van hen hebben een ‘gewone’ baan. De aanklager stelt dat er onder meer advocaten, politici van zowel linker- als rechterzijde en ambtenaren in hechtenis zitten. Het laat zien hoe diep de 'Ndrangheta is geïnfiltreerd in de Italiaanse samenleving.

De arrestatiegolf is de grootste sinds 1984, toen er op Sicilië meer dan 450 leden van de rivaliserende Cosa Nostra-gang werden veroordeeld. Sindsdien is de invloed van Cosa Nostra aanzienlijk gedaald. Het gaf de ‘Ndrangheta de kans om de positie van Cosa Nostra over te nemen. De Italiaanse politie en aanklager hopen en verwachten dat de acties van donderdag een forse dreun is voor de ‘Ndrangheta. <