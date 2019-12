Grote winst voor Conservatief Engeland

Londen

De uitslag van de Britse verkiezingen ziet er na het tellen van praktisch alle stemmen in zetels als volgt uit: Conservative: 364 zetels (+66), Labour: 202 zetels (-42), Scottish National Party SNP: 48 zetels (+13), Liberal Democrat: 11 zetels (-10), Democratic Unionist Party DUP: 8 zetels (-2)Sinn Fein: 7 zetels (+0), Plaid Cymru: 4 zetels (+0), Green: 1 zetel (+0), Overige partijen: 4 zetels (-25).

Meteen nadat de stembussen donderdagavond om elf uur Nederlandse tijd sloten, was er een ‘exit poll’, van BBC, ITV en Sky News, verzorgd door het opiniebureau Ipsos Mori. Die exit poll voorspelde een grote overwinning voor de partij van premier Boris Johnson. Labour leed een groot verlies en zal zich moeten beraden op zijn politieke toekomst. Grote verliezers zijn de kleinere partijen die tot voor kort een inbreuk leken te kunnen maken op het Britse, door twee partijen gedomineerde kiesstelsel: de Brexit Party van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Greens.

Van ruim een kwart van de 650 districten kwamen de uitslagen pas in de nacht en vrijdagochtend binnen. Dan wordt ook duidelijk in hoeverre de Conservatieve partij in Schotland heeft verloren van de Scottish National Party (SNP). Het oosten van Schotland is conservatief, maar ook tegen brexit en zou een schoolvoorbeeld van strategisch stemmen zijn als juist daar Johnson werd afgewezen. Ook is van invloed hoeveel zetels de grootste protestantse partij in Noord-Ierland, de DUP, behaalt; die is boos op de Conservatieven vanwege brexit. Maar veel is nog onzeker. Het Britse districtenstelsel veroorzaakt een groot verschil tussen de landelijke percentages en de uiteindelijke zetelverdeling in het Lagerhuis. <