Grootte Conservatieve winst bepaalt het vervolg in het Verenigd Koninkrijk

De vraag is hoe groot de Conservatieve winst wordt bij de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Na Brexit op 31 januari 2020 wordt een handelsakkoord tussen Verenigd Koninkrijk en de EU de volgende klip.

Een Britse hond wacht op zijn stemmende baas in een kiesdistrict in Noord-Londen. (beeld EPA/NEIL HALL)

Londen

Hoeveel verschil maakt Boris Johnson. Dat is de hamvraag in de Britse media, voordat donderdagavond om 23 uur Nederlandse tijd de stembussen sluiten en meteen erna de eerste exit poll, peiling op grond van de uitslagen, komt.

De Britse stembussen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn open sinds donderdagochtend acht uur. Er zijn in totaal 650 kiesdistricten, die elk een zetel in het Lagerhuis hebben. 3.322 mensen hebben zich kandidaat gesteld.

Uit de jongste peilingen bij de BBC, YouGov, Statista en andere opiniemeters blijkt dat de Conservatieven een ruime voorsprong hebben (41-44 procent) op Labour (33), Liberal Democrats (13), Scottish National Party SNP (4), de Brexit Party (3) en Plaid Cymru (de partij van nationalisten in Wales (1). YouGov voorstelt dat de Conservatieven 339 zetels krijgen, een meerderheid van 28, bij een meerderheid die ontstaat bij 311 zetels. Dat kan, zeker als het Noord-Ierse Sinn Fein zoals altijd de zetels niet bezet. Het Verenigd Koninkrijk zou een Conservatieve absolute meerderheid kunnen krijgen, een gewone of een ‘hung parliament’, zonder meerderheid, een niet waarschijnlijkheid.

marges

Die getallen zeggen echter weinig. De marges bij Britse opiniepeilingen zijn bijzonder groot; Conservatieven kunnen tussen 39 en 47 uitkomen, Labour op 29 tot 37. Daarbij komen vier factoren die voorspellen juist in de Britse mist een hachelijke zaak maken. Historisch zitten de peilers er vaak helemaal naast. Premier Theresa May verloor in mei 2017 bij voorspelde winst. Verder kent het Verenigd Koninkrijk een districtenstelsel, waarbij ‘winner takes all’ geldt, ofwel ‘first past the post’. De kandidaat met de meeste stemmen krijgt de zetel. Daarom wijkt de zetelverdeling erg af van het landelijke beeld in stempercentages. Premier Cameron haalde in 2013 de absolute meerderheid in het Lagerhuis met maar 36 procent van de stemmen. En de ‘LibDems’ halen ondanks hun 15 procent nooit meer dan een handvol zetels omdat ze nergens domineren.

Derde factor; in veel districten is sprake van een echte nek-aan-nek race. De uitslag van 180 districten wordt pas verwacht in de nacht, van 12 uur tot 7 uur vrijdagmorgen. Vierde factor: twee recente trends maken voorspellingen nog moeilijker. De stijging in de opiniepeilingen voor Johnson en de Conservatieven die al weken aanhoudt, sinds hij op 24 juli premier werd en het Britse pond elf procent meer waard werd, maar dat ging vooral ten koste van de Brexit Party van Nigel Farage, die van tien procent kelderde naar drie. Naast de opmars van Conservatives is er nu ook een opmars van Labour in juist de districten die op de wip zitten; dat gaat vooral ten koste van LibDems en Groenen.

honden

De voormannen van de twee grootste partijen gingen al vroeg stemmen. Boris Johnson van de Conservatieven deed dit vlak bij zijn ambtswoning in Downing Street, maar nam ook poolshoogte in zijn kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip. Dat ligt in het westen van Londen. Hij is niet helemaal zeker van behoud van zijn eigen zetel in het Lagerhuis. Er zijn vanuit verschillende partijen acties georganiseerd om zo veel mogelijk kiezers te mobiliseren voor een strategische stem op Ali Reza Milani, de tegenkandidaat van Labour. Johnson won zijn zetel in 2017 met slechts vijfduizend stemmen verschil, waar het district 72.000 kiesgerechtigden kent.

Jeremy Corbyn van Labour stemde in zijn kiesdistrict in de Noord-Londense wijk Islington. Corbyn vertegenwoordigt dat al ruim 35 jaar.

Het was ongewoon druk bij de stembussen. Dat werd ontzettend veel getwitterd. Er was soms een ludiek stemming bij de hoge opkomst en veel mensen voldeden aan de hashtag #dogsatpollingstations die bij de verkiezingen in mei 2017 als rage was ontstaan. Premier Johnson nam zijn kleine viervoeter mee. De actie is ook een protest tegen de absolute nieuwsstop die de Britse Kiescommissie nog eens benadrukte donderdagochtend. Daarom kreeg BBC-verslaggever Laura Kuenssberg meteen een reprimande; tijdens een live-uitzending had zij gezegd dat er indicaties zijn dat het er ‘somber uitziet voor Labour’. Dat baseerde ze op de stemmen die per post waren uitgebracht.

Premier en oppositieleider hielden zich tot aan de stembus aan hun verhaal. Boris Johnson had het tijdens de campagne vaak over Brexit als een deal die gedaan moest worden. Jeremy Corbyn had als aambeelden vooral sociale kwesties, pensioen en het klimaat. Hij maakte een stokpaardje van de National Health Service (NHS) en het gevaar dat die collectieve ziektekostenverzekering geprivatiseerd gaat worden. <