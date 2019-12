Donald Trump aangeklaagd; gevecht gestart

De zeldzame en zware aanklachten tegen de Amerikaanse president Trump vormen de historische start van een even zwaar gevecht in de Amerikaanse democratie.

2019-12-10 15:43:10 Speaker of the House Nancy Pelosi (C), flanked by House Permanent Select Committee on Intelligence Chairman Adam Schiff (R)(D-CA), House Judiciary Chairman Jerry Nadler (L) (D-NY), House Foreign Affairs Committee Chairman Eliot Engel (2ndR) (D-NY), House Financial Services Commit (beeld AFP)

Washington

‘It’s on’, het is begonnen. De opening van het Amerikaanse FoxNews had ook die lading. En ook de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, was zich duidelijk bewust van de politieke en juridische oorlog die de aanklachten tegen president Donald Trump zullen ontketenen, toen ze ze aankondigde. ‘Dit is een ernstige dag en een ernstige plicht. Maar we moeten de constitutie van de Verenigde Staten beschermen en verdedigen tegen machtsmisbruik. Dat is onze plicht, de eed die we hebben afgelegd.’

Na drie maanden van hoorzittingen hebben de Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden en de commissies daarvan, gekozen voor twee duidelijke aanklachten tegen Trump. De formulering van de aanklachten tegen president Donald Trump zijn door de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden opgesteld.

De eerste aanklacht behelst misbruik van zijn macht als president, door de Oekraïense president Volodymir Zelensky onder druk te zetten om een onderzoek te starten tegen Joe Biden en diens zoon Hunter. Die laatste werkte in Oekraïne voor een Oekraïens gasbedrijf. Ook vroeg Trump om onderzoek naar een theorie dat niet Rusland maar een cyberbedrijf in Oekraïne achter de computerinbraken tijdens de verkiezingscampagne van 2016 zou zitten.

De tweede aanklacht is ‘een ongekende en absolute belemmering van het Congres’ in het onderzoek naar zijn handelen. Daarmee zou Trump de taak van het Congres en daarmee de Amerikaanse democratie hebben ondermijnd . ‘Als we nu niet handelen, decimeert dat de mogelijkheden van het Congres om een president ter verantwoording te roepen’, aldus de voorzitter van de justitiecommissie, Jerry Nadler.

nekharen overeind

Hoe deze aanklachten ook werden verwacht, bij de aankondiging ‘gingen toch mijn nekharen overeind staan’, zo beschrijft de BBC-eindredacteur in Noord-Amerika Jon Sopel het historische moment. Trump is de vierde Amerikaanse president in de geschiedenis tegen wie dergelijke aanklachten zijn geformuleerd. Bij twee van hen, Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998, liep de procedure vast in de Senaat. Richard Nixon trad in 1974 zelf af voordat het Huis van Afgevaardigden kon stemmen.

Trump heeft volgens de Democraten minachting getoond voor de eed die hij heeft afgelegd om de grondwet en de veiligheid van Amerika te beschermen.

De manier waarop hij de Oekraïense president onder druk zette door het inhouden van militaire steun, beschadigde de veiligheid van een belangrijke bondgenoot van en daarmee ook de veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten zelf, aldus Nadler. Door zijn pogingen het onderzoek daarnaar te blokkeren, ging Trump in tegen het in de constitutie ingebouwde stelsel van controles en machtsbalans tussen president en het Congres.

niets verkeerd

Trump liet in een tweet weten dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat de aanklachten pure politieke dwaasheid zijn tegen 'een van de meest succesvolle presidenten ooit'.

De Republikeinse afgevaardigden hebben zonder uitzondering tegen de start van de afzettingsprocedure tegen Trump gestemd, de Democraten stemden zonder uitzondering voor. Het is vrijwel zeker dat nog vóór het kerstreces de Democratische meerderheid in het Huis zal stemmen voor de volgende stap. Dat is de start van een afzettingsproces in de Senaat. Daarvoor is een twee derde meerderheid nodig. De kans daarop is bij de huidige verhoudingen vrijwel nihil, zodat Trump in de Senaat zeer waarschijnlijk begin volgend jaar zal worden vrijgesproken.

De aanklachten verhevigen wel de tegenstellingen in de campagne voor de presidentsverkiezingen in november 2020. ‘It’s on’ betekent ook dat die strijd om het Witte Huis nu echt is begonnen, in de vorm van een hevige politieke oorlog. <