Tientallen kinderen overleden bij drama Java

Malang

De kans bestaat bovendien dat het aantal kindslachtoffers nog verder oploopt. De minderjarige slachtoffers waren tussen de 3 en 17 jaar oud. De rellen ontstonden na een wedstrijd tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. Nadat de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld. De politie zette traangas in om de fans te verdrijven. Volgens de politie kwamen tientallen mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen. De meesten zouden zijn gestorven door zuurstofgebrek. Naast de doden raakten ook zeker 323 mensen gewond.

Arema en Persebaya Surabaya spelen in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal, de Liga 1, en gelden als aartsrivalen. Alle wedstrijden in de divisie zijn voor een week stilgelegd en de nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat zich precies heeft afgespeeld.

De Indonesische minister van Veiligheid beloofde maandag een onafhankelijk onderzoeksteam samen te zullen stellen om uit te vinden wat er is gebeurd en om te helpen de aanstichters van de rellen te vinden. Ook riep hij de politie op om de verantwoordelijken voor de ongeregeldheden te identificeren en te straffen. Verder zei hij te hopen dat de politie de eigen veiligheidsprocedures opnieuw tegen het licht zal houden. Maandag worden onder meer de organisatoren en achttien politieagenten verhoord.

De Indonesische krant Koran Tempo had maandagochtend een volledig zwarte voorpagina met daarop in rode letters de woorden ‘Onze voetbaltragedie’ en een lijst met de namen van de dodelijke slachtoffers.

Arema FC heeft maandag excuses aangeboden aan de slachtoffers van het drama in het stadion.