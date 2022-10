Londen

Dat heeft de Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng laten weten. ‘We snappen het en we hebben geluisterd’, zei de bewindsman maandagochtend op Twitter. De nieuwe regering van premier Liz Truss presenteerde vorige maand plannen voor grootschalige belastingverlagingen. Dat leidde tot grote onrust in het land en op de financiële markten. De meest omstreden maatregel was het plan om het belastingtarief van 45 procent voor de allerhoogste inkomens te schrappen.

De linkse oppositie keerde zich fel tegen het plan, omdat de maatregel economische ongelijkheid in de hand zou werken. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitte opvallend harde kritiek. De nodige Conservatieve parlementsleden leken eveneens zo hun twijfels te hebben.

Met hun ommezwaai hopen Kwarteng en Truss de gemoederen weer tot bedaren te brengen. Kwarteng benadrukt dat andere maatregelen wel worden doorgezet. Zo moeten huishoudens en bedrijven worden ondersteund met hun energierekening. En door middel van belastingverlagingen hoopt de overheid ‘30 miljoen hardwerkende mensen’ tegemoet te komen en de economie te stimuleren.

De stap was meteen te merken op de valutamarkt. De koers van het Britse pond veerde direct wat op ten opzichte van de dollar. Vorige week bereikte de waarde van het pond nog een historisch dieptepunt.