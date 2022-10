Centrumrechtse partij wint verkiezingen in Bulgarije

De centrumrechtse partij GERB van oud-premier Bojko Borisov heeft de Bulgaarse parlementsverkiezingen gewonnen. Met 99 procent van de stemmen geteld, blijkt maandag dat GERB 25,4 procent van de stemmen heeft gekregen. Dat is in overeenstemming met wat een exitpoll zondagavond al voorspelde.

Sofia

De centrumpartij van de liberale en pro-Europese huidige premier Kiril Petkov, met de naam ‘Wij gaan door met de verandering’, werd tweede met 20,2 procent van de stemmen. De coalitie van Petkov verloor afgelopen zomer een vertrouwensstemming in het parlement. Petkov was toen pas zeven maanden aan de macht. Zijn val leidde tot de vierde landelijke verkiezing in anderhalf jaar tijd.

De 63-jarige Borisov was al drie keer eerder premier. De verwachting is dat het voor hem echter nog lastig zal worden om een stabiele regeringscoalitie te smeden. De partij van Petkov heeft al duidelijk gemaakt geen regering te willen vormen met GERB. Tegenstanders van Borisov vinden dat hij als premier veel te weinig heeft gedaan om corruptie aan te pakken. Aanhangers zien de ervaren oud-premier als iemand die stabiliteit kan brengen in een onrustige periode.

Volgens de voorlopige uitslagen komen zeven partijen in het parlement. Het gaat onder meer om de nationalistische en pro-Russische partij Wedergeboorte (Vazrazhdane). Die kreeg ruim 10 procent van de stemmen en wordt daarmee de vierde partij van het land. Wedergeboorte wil niet dat Bulgarije de euro invoert en vindt dat het Oost-Europese land de NAVO moet verlaten.

De Bulgaarse verkiezingen van zondag stonden in het teken van economische problemen. De armste lidstaat van de Europese Unie kampt met een inflatie van bijna 20 procent.

De definitieve uitslag, waarin ook alle stembiljetten uit het buitenland zijn meegeteld, wordt pas donderdag verwacht.