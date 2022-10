Verkiezingen in Brazilië tot het laatst spannend

De verkiezingsstrijd in Brazilië blijkt verre van beslecht. De linkse oud-president Lula da Silva behaalde zondag 48 procent van de stemmen, de radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro 43 procent. Op 30 oktober volgt de beslissende ronde.

São Paulo

Tranen vullen de ogen van Raquel Barbosa, 28 jaar oud, publicist van beroep. De eerste verkiezingsronde zit erop en het resultaat valt haar vies tegen. Ze draagt een rood petje op haar blonde haren, met de opdruk: ‘Make Lula president again’. Haar held was het twee keer eerder, twee aaneengesloten termijnen van 2003 tot 2010. Zondagochtend werd Barbosa wakker met angst en hoop. ‘Ik huil al twee dagen, zo bang ben ik.’ Met lood in de schoenen ging ze stemmen, hopend dat de avond verlossing zou brengen. Maar daar zijn weer die tranen. ‘Bolsonaro kan nog steeds winnen. Het is bizar.’

Barbosa is een van enkele duizenden Lula-aanhangers die zich deze avond verzamelden op de Avenida Paulista in het hart van miljoenenstad São Paulo. Daa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .