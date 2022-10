Russische annexaties ‘ernstige schending’

Turkije wijst de annexatie door Rusland van vier regio’s in Oekraïne af. De eenzijdige stap van Moskou is een ernstige schending van het internationaal recht, zo heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. Ook de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 is nooit door Turkije erkend, voegde het ministerie eraan toe.