Deense koningin zegt sorry voor ‘noodzakelijk’ besluit titels kleinkinderen af te nemen

De Deense koningin Margrethe biedt haar excuses aan voor de ophef die is ontstaan over haar ‘noodzakelijke’ besluit om de kinderen van prins Joachim hun titels af te nemen. Dat laat zij weten op de website van het Deense hof. De vier kinderen van haar jongste zoon zijn vanaf komend jaar alleen nog graaf en gravin van Monpezat.

‘De afgelopen dagen is er heftig gereageerd op mijn besluit over het toekomstig gebruik van titels voor de vier kinderen van prins Joachim’, aldus Margrethe. ‘Het raakt me duidelijk. Mijn besluit heeft lang op zich laten wachten. Mijn 50-jarig jubileum op de troon is een natuurlijk moment om zowel terug als vooruit te kijken. Het is mijn plicht en mijn wens als koningin om ervoor te zorgen dat de monarchie zich blijft aanpassen aan de tijd.’

Dit dwingt haar soms tot ‘moeilijke beslissingen. Het voeren van een koninklijke titel brengt een aantal verplichtingen en plichten met zich mee, die in de toekomst door minder leden van de koninklijke familie zullen worden gedragen’, meldt de koningin. ‘Deze aanpassing zie ik als een noodzakelijke waarborg voor de toekomst van de monarchie. Ik heb mijn beslissing genomen als koningin, moeder en grootmoeder. Maar als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoeveel mijn jongste zoon en zijn familie zich geraakt voelen.’

Zij spreekt de hoop uit dat haar familie de rust krijgt en vindt om haar besluit een plekje te geven.