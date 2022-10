Britse regering ziet af van belastingverlaging voor grootverdieners na regen van kritiek

De Britse regering ziet af van een eerder aangekondigde belastingverlaging voor grootverdieners. Dat heeft minister van Financiën Kwasi Kwarteng bekendgemaakt. De ommekeer volgt op toenemende onvrede over de maatregel.

‘We snappen het en we hebben geluisterd’, twitterde Kwarteng, die later vandaag zijn toespraak houdt op het jaarlijkse partijcongres in Birmingham. Volgens de minister leidt de belastingverlaging af van de plannen van de regering om de ‘uitdagingen van ons land aan te gaan’. Een fout noemde hij zijn omstreden voornemen niet.

Het afschaffen van de zogenoemde 45p-belasting, een belastingschijf voor mensen met een inkomen van boven de 150 duizend pond per jaar, was een van de belangrijkste onderdelen van een minibegroting die de Britse regering anderhalve week geleden presenteerde. Ook op andere manieren kregen de rijken financieel voordeel.

Simpelweg verkeerdDe gevolgen voor de Conser..

