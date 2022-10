Tweede ronde nodig bij presidentsverkiezingen Brazilië, Lula aan kop

Zo’n 160 miljoen Brazilianen mochten zondag hun stem uitbrengen om een nieuwe president te kiezen. De 76-jarige linkse Lula wist in de eerste ronde zoals verwacht een voorsprong te behalen, maar die is lang niet zo groot als de peilingen vooraf hadden voorspeld. Met bijna alle stemmen geteld behaalde hij 48,1 procent van de stemmen, tegen 43,5 procent voor de extreem-rechtse Bolsonaro (67). Lula, die al president was tussen 2003 en 2011, stond in de peilingen al maanden op ongeveer 10 procentpunten meer dan Bolsonaro.

Nog negen andere kandidaten deden in de eerste ronde van de verkiezingen een gooi naar het presidentschap. De derde kandidaat volgt echter mijlenver achter de twee favorieten, met amper 4,2 procent van de stemmen.

Nu in de eerst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .