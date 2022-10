Russisch leger trekt zich terug uit strategische plaats Lyman

De schade is enorm in Lyman.

Moskou

De troepen hebben zich teruggetrokken, bericht het ministerie van Defensie in Moskou. Ze moeten naar beter te verdedigen stellingen. Lyman werd al dagen vrijwel omsingeld vanuit het noorden, westen en zuiden door Oekraïense troepen. Die zeiden dat er 5000 Russische militairen in de stad omsingeld werden. De Oekraïners gaven zaterdag aan de plaats te zijn binnengetrokken. Het is niet te verifiëren wat er precies aan het front gebeurt en of alle Russische eenheden er inderdaad in zijn geslaagd Lyman in oostelijke richting te verlaten.

Lyman viel na gevechten op 27 mei in handen van de Russen en pro-Russische milities. Het werd hun bolwerk in de streek. En het verlies, zo kort na de annexatieplechtigheid in Moskou, is niet alleen een psychologische tik voor de Russen. Het verkeersknooppunt Lyman is strategisch belangrijk, omdat het voor de Oekraïense strijdkrachten een springplank zou kunnen zijn voor de herovering van meer plaatsen in de Donetsk-regio, zoals het 40 kilometer verderop gelegen Lisitsjansk en Severodonetsk.

Het Oekraïense leger is afgelopen maand vooral ten oosten en zuidoosten van Charkiv in het offensief gegaan. Volgens door persbureau RIA Novosti opgevoerde zegslieden van de pro-Russische separatisten dwingen de Oekraïners op verscheidene plaatsen de Russische militairen en milities in het defensief, onder meer met behulp van door westerse landen geleverde geavanceerde wapens.

De Tsjetsjeense krijgsheer en Poetin-bondgenoot Ramzan Kadyrov heeft verbijsterd gereageerd op de terugtrekking. Hij bepleitte ‘drastische maatregelen’, zoals de invoering van het krijgsrecht in frontgebieden en het gebruik van kleine strategische kernwapens.