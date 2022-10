Miljardenschade orkaan Ian

De orkaan Ian die een spoor van vernieling achterliet in Florida, had daar tot zaterdagmiddag 45 levens geëist. Voor de levens van enkele honderden mensen in de zuidelijke staat wordt gevreesd, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Een kleine twee miljoen Amerikanen in het zuiden van de Verenigde Staten zaten zonder stroom na het passeren van de storm. De hulpdiensten hebben zeker 275 mensen gered uit een benarde situatie. De schade in Florida wordt, alleen al voor verzekeraars, geschat op zeker 63 miljard dollar, omgerekend ruim 64 miljard euro. De werkelijke schade zou, door mensen die niet of onderverzekerd zijn, nog veel hoger kunnen zijn.