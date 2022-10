Managua

Dat schrijft het Nicaraguaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Aanleiding is dat Nederland definitief een streep heeft gezet door de financiering van een nieuw ziekenhuis. Het land, dat is afgegleden naar een dictatuur onder de autocratische president Daniel Ortega, isoleert zichzelf internationaal steeds verder.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een uitzonderlijke stap en noemt de situatie hoogst ongebruikelijk. ‘Het is ook niet de wens van Nederland.’ Volgens het ministerie is het ziekenhuisproject al in 2018 stilgelegd vanwege de ‘verslechterde situatie op het gebied van democratie en mensenrechten’ en is de situatie sindsdien onvoldoende verbeterd.

Donderdag deelde de Nederlandse ..

