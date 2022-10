Iran arresteert buitenlanders onder wie een Nederlander

Bij de grootschalige demonstraties in Iran na de dood van Mahsa Amini zijn negen buitenlanders opgepakt, zegt het Iraanse ministerie van Inlichtingen. Onder hen zijn een of meer Nederlanders.

Teheran

De andere arrestanten komen uit Duitsland, Polen, Italië, Frankrijk en Zweden. Volgens Iran zijn de buitenlanders opgepakt ‘tijdens de rellen of terwijl ze op de achtergrond betrokken waren bij het maken van plannen’.

Al twee weken lang gaan demonstranten in Iran de straat op vanwege de dood van de Iraans-Koerdische Mahsa Amini. Zij stierf volgens ooggetuigen door geweld van de Iraanse zedenpolitie, nadat ze was opgepakt omdat ze niet voldeed aan de strenge hoofddoekregels van het islamitische land.

Bij de demonstraties na haar dood zijn tientallen doden gevallen door hardhandig optreden van Iraanse ordetroepen. Iran wijst daarbij naar het Westen, in het bijzonder de Verenigde Staten; dat land zou de demonstranten steunen om Iran te destabiliseren, luidt de beschuldiging. Westerse landen hebben de dood van Mahsa Amini en de Iraanse reactie op de demonstraties scherp veroordeeld.

Met de arrestaties zou Iran mogelijk willen bewijzen dat er inderdaad andere landen betrokken zijn bij het organiseren van demonstraties tegen het regime. In het verleden heeft Iran ook buitenlanders, of mensen met een dubbele nationaliteit, opgepakt om hen als diplomatiek wisselgeld in te zetten. In maart kwamen bijvoorbeeld twee Brits-Iraanse vrouwen vrij na jarenlange gevangenschap, nadat de Britse overheid een volgens Iran achterstallige betaling van bijna 500 miljoen euro had voldaan.