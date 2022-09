De voorverkiezingen in Amerika zitten erop en Trump is de grote winnaar bij de Republikeinen

Er is geen ontkomen aan. Ook al gaan de verkiezingen in november niet om het Witte Huis, Trump domineert. Via de kandidaten die hij steunde, zet hij zijn stempel op de race. En daardoor zal het er straks nog harder aan toegaan in de Amerikaanse politiek, vrezen christelijke analisten.

Van de kandidaten die Donald Trump aanwees, heeft 92 procent de voorverkiezingen in de Republikeinse partij gewonnen. (beeld anp /Tom E. Puskar)

Het circus van de voorverkiezingen in de districten en deelstaten van Amerika zit erop. De partijen hebben hun kandidaten bepaald voor de ‘midterm elections’, de verkiezingen midden in de termijn van een zittende president. En dit jaar staan ze in het teken van de macht van Trump.

Die was doorslaggevend. Het Amerikaanse team van de BBC heeft het op een rij gezet: 92 procent van de ongeveer tweehonderd kandidaten die Trump steunde, heeft de kandidatuur ook in de wacht gesleept. Dat gaat niet alleen om het Congres, maar ook om het bestuur van de Amerikaanse deelstaten. Naast alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden en 34 van de honderd zetels in de Senaat, gaan de verkiezingen bijvoorbeeld ook om 36 van de vijftig gouverneurs.

Het lee..

