De Britse premier Liz Truss maakt de rijken rijker, en dat vindt ze heel normaal

Londen

‘Het is ongelooflijk, maar in het Verenigd Koninkrijk worden de woorden ‘business’ of ‘winst’ soms gebruikt om mensen te beledigen, alsof ze bezig zijn met duistere deals’, zei Liz Truss onlangs.

Zij schaamt zich niet voor het neoliberale beleid dat ze heeft ingezet. Toen zij begin september Boris Johnson opvolgde, was de grote vraag: wat gaat zij doen aan de Britse kwakkeleconomie? Dat weten we nu. Deze Prime Minister is een nachtmerrie voor wie vindt dat overheden de pijn in de samenleving moeten verdelen.

Oneerlijk? Nee, meent Truss. Als rijken meer geld hebben, gaan ze meer besteden en dat zorgt voor nieuwe banen, luidt haar trickle down-theorie (‘doorsijpeltheorie’).

In dit denken past dat minister Kwasi Kwarteng (Financiën) de h..

