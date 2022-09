Moskou

Het gebied dat Poetin illegaal annexeert beslaat 15 procent van het Oekraïense grondgebied, ruim twee keer Nederland. Poetin bezette en annexeerde in 2014 al de Krim, het Oekraïense schiereiland in de Zwarte Zee. De annexatie volgt op de ‘referenda’ die Rusland in de afgelopen dagen hield in de bezette delen van de provincies Zaporizja, Cherson, Donetsk en Loehansk. De ‘uitslag’ (99 procent vóór aansluiting bij Rusland) is alleen door Moskou erkend. Een Venezolaanse ‘waarnemer’ zei dat het niet uitmaakte dat mensen niet geheim konden stemmen – gewapende militairen gingen met stembussen van deur tot deur. Westerse regeringsleiders en Oekraïne spreken van schijnreferenda.

In tegenstelling tot de Krim heeft Rusland geen volledige contr..

