Zorgen de verkiezingen voor verandering in Bosnië?

Bosnië en Herzegovina gaat zondag naar de stembus. Al decennia zit het land vast in de houdgreep van nationalistische politici. Ondertussen zorgen de verslechterende economische situatie en voortdurende etnische spanningen voor onvrede bij de Bosniërs. Is die onvrede genoeg om voor verandering te zorgen?

Sarajevo

‘Kun je de volgende keer een boek voor me meenemen?’, vraagt Nasiha Leric (62) vanuit haar bed. ‘Maar niet over politiek!’ Ze grijpt met haar handen naar haar hoofd en schudt haar hoofd heen en weer. ‘Daar moet ik helemaal niets van hebben.’

Leric is een van de mensen die dagelijks thuis een maaltijd ontvangen van Pomozi.ba. Net als veel andere landen in Europa heeft Bosnië te maken met enorme inflatie. De prijzen van voedsel zijn met ruim 25 procent gestegen. In een land waar veel mensen leven van een klein pensioen (rond de tweehonderd euro per maand) en waar het gemiddelde inkomen 1335 euro per maand is, hebben dat soort stijgingen enorme impact. ‘We hebben de afgelopen maanden een verdubbeling van het aantal aa..

