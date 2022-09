Poetins mobilisatie jaagt Russen op

Amsterdam

Het is de 36-jarige Dmitri gelukt: hij heeft een vliegticket naar Kazachstan weten te bemachtigen, zegt hij door de telefoon. Het ticket van zijn leven. Als hij vanmiddag door de douanepoortjes gaat op de luchthaven van zijn woonplaats Jekaterinenburg, kan het Russische leger hem niet meer naar Oekraïne sturen om mensen te doden die hij ziet als vrienden in plaats van vijanden.

Maar nu twijfelt Dmitri plots. ‘Het lukt me niet om te vertrekken zonder mijn vrouw en twee dochters’, zegt hij. Terwijl dat wel het plan was. Hij zou nu vertrekken, nu het nog kan, zijn gezin daarna. Maar zijn vrouw en dochters achterlaten in een land in oorlog, beangstigt de verkoper van sportvoeding zo, dat hij niet meer durft te vluchten. ‘Ik ben bang ..

