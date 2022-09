Orkaan Ian zet een deel van kustgebied Florida onder water en is nog niet uitgeraasd

Wapperende palmbomen, ronddrijvende auto’s en haaien die door straten zwemmen – orkaan Ian heeft een deel van het kustgebied in Florida onder water gezet. Op woensdagmiddag kwam de categorie 4-orkaan met windsnelheden van 241 kilometer per uur aan land boven de plaats Cayo Costa, aan de westkust van Florida.

Orkanen zijn in een kuststaat als Florida niets nieuws, maar experts vrezen dat de verwoestende gevolgen vanwege klimaatverandering erger worden.

Sommige kustplaatsen in Florida zijn getroffen door een stormvloed van wel 3,6 meter hoog, meldde de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis woensdagavond tijdens een persconferentie over orkaan Ian, die er eerder op de dag aan land kwam. Die stormvloed veroorzaakt grote overstromingen. Volgens DeSantis stijgt het water aan de kust niet verder nu de orkaan landinwaarts trekt. ‘We hebben 7.000 soldaten van de Nationale Garde en 179 vliegtuigen klaarstaan om te helpen’, meldde de gouverneur eerder al via Twitter.

In het kustgebied bevinden zich veel resorts en talloze stacaravanparken, populair onder gepensioneerde senioren. Meer dan 2 miljoen mensen waren opgeroepen zich naar hoger ge..

