Geen drukverbanden maar tampons voor Russische reservisten: ‘Je moet je eigen spullen meenemen’

Op onafhankelijke Russische sites circuleren videobeelden die het chaotische verloop van de mobilisatie illustreren. Op een verzamelpunt kregen opgeroepen reservisten van een officier te horen dat ze zelf slaapzakken moesten regelen. ‘Je krijgt een uniform en wapenuitrusting, verder heb ik niets’, zegt de officier. ‘Je moet je eigen spullen meenemen.’

Er blijken ook geen medicijnen tegen diarree of drukverbanden (om het bloeden te stelpen) voorhanden te zijn. ‘Vraag je vrouw of moeder maar om maandverband en tampons’, is het advies. ‘Weet je waar je een tampon voor moet gebruiken? Erin duwen als je een schotwond hebt, dan zwelt die op en houdt die het bloeden tegen. Dat weet ik sinds (de oorlog in) Tsjetsjenië’, zegt de officier.

In een ander filmpje zegt een opgeroepen reservist dat ze te horen hebben gekregen dat ze meteen naar het front worden gestuurd. ‘Geen training, geen schietoefeningen, geen theorie, niets!’, constateert hij verbolgen.

Een vrouw uit Lipetsk vertelde de nieuwssite Nastojasjtsjeje Vremja dat haar man vorige week donderdag om 5.00 uur ’s ochtends een oproep kreeg. Om 7.00 uur meldde hij zich bij het rekruteringskantoor, om 10.30 uur zat hij al in een bus naar het grensgebied en zondag werd hij doorgestuurd naar het front in de Donbas.

De eerste kersverse reservisten zouden al door de Oekraïners krijgsgevangen zijn gemaakt. Op een Oekraïense site waren beelden te zien van een 45-jarige man uit Moskou die naar het front bij Koepjansk was gestuurd, waar hij meteen in handen van de Oekraïners viel.

hel van Grozny

De situatie doet denken aan het begin van de oorlog in Tsjetsjenië in de jaren negentig, toen Moskou ook nauwelijks getrainde soldaten naar het front stuurde.

Jonge Russische krijgsgevangenen vertelden toen dat ze nog maar een paar weken in dienst hadden gezeten en slechts een handvol kogels hadden afgevuurd, voordat ze naar het leger in de hel van Grozny werden gestuurd. Daar werden de eerste Russische troepen, die totaal niet waren voorbereid op een stadsoorlog, meteen in de pan gehakt.

Om te voorkomen dat gedemoraliseerde Russische reservisten gehoor zullen geven aan Oekraïense oproepen de wapens neer te leggen en zich meteen over te geven, heeft het Russische parlement vorige week strenge straffen ingevoerd. Wie zich zonder noodzaak overgeeft, kan vijftien jaar strafkamp krijgen. Op dienstweigering staat tien jaar.

Toch vragen militaire experts zich af of het Rusland zal lukken de gaten te vullen die aan de frontlinie zijn gevallen door de zware verliezen die de troepen de afgelopen tijd in Oekraïne hebben geleden. ‘Je kunt niet met vlees tegen ijzer vechten’, zegt een Oekraïense militair expert, die zijn vertrouwen stelt in de westerse wapens die het Oekraïense leger heeft gekregen.

Het Kremlin wil volgens onafhankelijke Russische media de komende drie maanden ruim 600.000 man oproepen, boven op de eerste ronde van ongeveer 300.000 reservisten, maar dat lijkt gezien het gebrek aan materieel en de wijdverspreide protesten tegen de mobilisatie onhaalbaar.

bijtende sancties tegen Rusland

De Europese Commissie wil Rusland met ‘bijtende sancties’ treffen na de recente ‘escalatie’ rond de oorlog in Oekraïne, hebben Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell gezamenlijk in Brussel verklaard. Op tafel liggen een plafond voor olieprijzen, verdere invoerbeperkingen van Russische producten en een nieuw EU-uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken. Ook zouden EU-burgers niet meer in het bestuur mogen zitten van een Russisch bedrijf en worden individuen en bedrijven die de volgens hen ‘illegale’ referenda in Oekraïne hebben georganiseerd op de sanctielijst gezet. Het dagelijks EU-bestuur is al enige tijd in onderhandeling met de 27 EU-lidstaten over een nieuw sanctiepakket dat door de recente ontwikkelingen weer meer urgentie heeft gekregen. Dat zijn de volgens Brussel waarschijnlijke Russische sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee, de Russische oproep van 300.000 reservisten, de dreiging met het gebruik van kernwapens door president Vladimir Poetin en de referenda in de bezette delen van Oekraïne. Tot nu toe zijn zeven Europese sanctiepakketten van kracht geworden. Von der Leyen zei dat het importverbod van Russische goederen, waaronder mogelijk diamanten, Moskou 7 miljard euro aan inkomsten zal kosten. De lidstaten moeten de voorstellen nog goedkeuren.