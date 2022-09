Dit is wat we nu weten over de getroffen Nord Stream-pijpleidingen

Is er al een beter beeld van de schade aan de Nord Stream-leidingen?

Nee, daarvoor zal eerst de gasstroom uit de leiding in zijn geheel moeten stoppen. Dat gaat om een bel van vele miljoenen kubieke meters aardgas dat zich over een traject van 1200 kilometer in de pijpleiding bevindt. Pas als het meeste gas is ontsnapt, is het veilig om de schade bij de lekken te inventariseren. Dat zal zeker nog een à twee weken duren, schatte de Deense marine woensdag.

Zou de pijp wel gerepareerd kunnen worden?

In theorie wel, zegt René Peters, die als kenner van de gastechnologie is verbonden aan TNO. ‘Maar dat is een enorme operatie. Je moet de gaten onder water repareren en vervolgens al het zoute water eruit pompen dat nu met miljarden liters tegelijk..

