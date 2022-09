Hoe de illustratie van een Nederlands-Iraanse ontwerper symbool werd voor de vrijheidsstrijd van Iraanse vrouwen

Protest in Stockholm. (beeld nd)

‘Ik wilde de meisjesdroom van Iraanse vrouwen vertalen naar een beeld’, zegt de Nederlands-Iraanse ontwerper Sara Emami.

De Iraanse gemeenschap buiten Iran spreekt zich steeds sterker uit over de wandaden in Islamitische Republiek na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Eén van hen is ontwerper Sara Emami uit Amsterdam. ‘Tien jaar geleden was ik veel voorzichtiger, maar de grens is bereikt. Ik ben zo boos.’ Emami ziet dat het geluid van de diaspora – zoals protesten en het delen van socialemediaberichten – een belangrijk instrument is om het Iraanse regime onder druk te zetten.

Maar ‘druk zetten’ was niet het doel van Emami’s illustratie toen zij op een zaterdagavond – in de veiligheid van haar huis – begon te tekenen. ‘Ik wilde de wens v..

